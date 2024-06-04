'Ожидаем прожарки': РФ готовится к удару ВСУ по Крымскому мосту - Атеш

Оккупанты выставили старые баржи вдоль Керченского моста, чтобы защитить мост от украинских безэкипажных морских катеров.

https://glavred.info/ukraine/ozhidaem-prozharki-rf-gotovitsya-k-udaru-vsu-po-krymskomu-mostu-atesh-10570505.html Ссылка скопирована

Россияне выставили баржи вдоль моста, чтобы защититься / Коллаж: Главред, фото: скриншот, СтратКом ВСУ, t.me/atesh_ua

Россия усилила охрану Крымского моста, увеличивает количество авиации и перемещает системы ПВО в этот район. Оккупанты опасаются потерять свой незаконно построенный объект и готовятся к возможному удару. Об этом сообщили партизаны движения "Атеш".

Агенты "Атеш" рассказали, что российские оккупанты выставили старые баржи вдоль Керченского моста. Так россияне пытаются защитить мост от украинских безэкипажных морских катеров.

Старые баржи россиян / Фото: Атеш

Кроме того, захватчики перебрасывают дополнительные системы противовоздушной обороны в район города Керчь, что свидетельствует о подготовке к удару Украины.

видео дня

"Это свидетельствует о подготовке к неминуемому удару по их военной логистике. Баржа в порту "Кавказ" была лишь подготовительным этапом. Ожидаем прожарки" - отметили партизаны.

По словам "Атеш", агенты усиленно работают, чтобы Крым стал ловушкой для оккупантов. Партизаны уже зафиксировали дислокацию российских систем ПВО в Керчи.

Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Удар ВСУ по порту "Кавказ" в оккупированной Керчи 31 мая - детали

Напомним, в ночь на 31 мая в порту "Кавказ" вспыхнул мощный пожар, который был виден даже со спутника. По словам местных жителей, около трех часов ночи раздалось 8-10 взрывов.

Удар по паромной переправе и нефтяному терминалу порта "Кавказ" в Краснодарском крае РФ нанесли восемью ракетами РК-360МЦ "Нептун" украинского производства. Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что ракеты достигли цели около двух часов ночи, а российские системы ПВО не смогли их сбить.

Как сообщал Главред, Генштаб ВСУ подтвердил, что это результат скоординированных действий Сил обороны. Военно-Морские силы ВС Украины поразили паромную переправу и нефтяной терминал порта "Кавказ" несколькими ракетами РК-360МЦ "Нептун". Эти удары произошли после уничтожения паромов Керченской переправы, которые использовались для военной логистики.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред