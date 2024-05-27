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Крымский мост надо "уподводнить": Черник сказал, сколько для этого нужно ATACMS

Руслана Заклинская
27 мая 2024, 16:11
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Чтобы сделать Крымский мост абсолютно непригодным для дальнейшего использования, нужно поразить несколько секций моста, рассказал полковник ВСУ.
Крымский мост надо 'уподводнить': Черник сказал, сколько для этого нужно ATACMS
Полковник ВСУ назвал способ уничтожения Крымского моста / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, РИА Новости

Украина может уничтожить Крымский мост, если будет иметь не менее 200 ракет ATACMS. При этом нужно нейтрализовать российскую ПВО и топить каждое судно, которое будет направляться на ремонт моста. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник ВСУ, военный аналитик Петр Черник.

"Я не знаю, что будет с Крымским мостом, но уверен, что его надо уподводнить. Почему его не уничтожают именно сейчас? Потому что действия, которые могут быть направлены на его поражение, не приведут к нужному эффекту", - пояснил он.

Черник отметил, что попадание одной ракеты ATACMS в Крымский мост не приведет к желаемым результатам. За несколько недель оккупанты отремонтируют такое повреждение, поэтому нет необходимости использовать ракету стоимостью 1,5 млн долларов.

'Крымский мост - большое сооружение длиной 18 км, и, чтобы его разрушить и сделать полностью непригодным к эксплуатации, нужно разбить несколько секций моста, 300-400 метров. Чтобы разбить 300-400 метров, надо использовать 70-80 ракет ATACMS и Storm Shadow в смешанном цикле", - сказал полковник ВСУ.

По его словам, также обязательно нужно осуществить атаку сотней беспилотников, чтобы нейтрализовать зенитно-ракетное прикрытие. Черник отметил, что самое главное - топить каждую баржу, которая будет направляться на ремонт моста.

Смотрите на видео интервью Петра Черника Главреду:

Кто такой Петр Черник

Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Взрывы в Крыму - новости по теме

Напомним, партизанское движение "Атеш" сообщало, что в городе Алушта во временно оккупированном Крыму поздно вечером 23 мая прогремели взрывы - был поражен узел связи российских оккупантов.

Во временно оккупированном Крыму в ночь на воскресенье, 19 мая, также прогремели взрывы. В российском Минобороны говорили, якобы ночью Россию атаковали 60 беспилотниками, а на Крым якобы летело 9 ракет ATACMS.

Крымский мост надо 'уподводнить': Черник сказал, сколько для этого нужно ATACMS
Что известно о ракетах ATACMS / Инфографика: Главред

17 мая, Главное управление разведки Минобороны и Служба безопасности Украины совместно проводили операцию во временно оккупированном Крыму. Целью атаки были корабли и другие плавсредства Черноморского флота РФ, но из-за работы российских ПВО и РЭБ были поражены и другие объекты.

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Крымский мост новости Крыма война России и Украины Петр Черник ATACMS
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