Крымский мост надо 'уподводнить': Черник сказал, сколько для этого нужно ATACMS

Украина может уничтожить Крымский мост, если будет иметь не менее 200 ракет ATACMS. При этом нужно нейтрализовать российскую ПВО и топить каждое судно, которое будет направляться на ремонт моста. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник ВСУ, военный аналитик Петр Черник.
"Я не знаю, что будет с Крымским мостом, но уверен, что его надо уподводнить. Почему его не уничтожают именно сейчас? Потому что действия, которые могут быть направлены на его поражение, не приведут к нужному эффекту", - пояснил он.
Черник отметил, что попадание одной ракеты ATACMS в Крымский мост не приведет к желаемым результатам. За несколько недель оккупанты отремонтируют такое повреждение, поэтому нет необходимости использовать ракету стоимостью 1,5 млн долларов.
'Крымский мост - большое сооружение длиной 18 км, и, чтобы его разрушить и сделать полностью непригодным к эксплуатации, нужно разбить несколько секций моста, 300-400 метров. Чтобы разбить 300-400 метров, надо использовать 70-80 ракет ATACMS и Storm Shadow в смешанном цикле", - сказал полковник ВСУ.
По его словам, также обязательно нужно осуществить атаку сотней беспилотников, чтобы нейтрализовать зенитно-ракетное прикрытие. Черник отметил, что самое главное - топить каждую баржу, которая будет направляться на ремонт моста.
Смотрите на видео интервью Петра Черника Главреду:
Кто такой Петр Черник
Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
Взрывы в Крыму - новости по теме
Напомним, партизанское движение "Атеш" сообщало, что в городе Алушта во временно оккупированном Крыму поздно вечером 23 мая прогремели взрывы - был поражен узел связи российских оккупантов.
Во временно оккупированном Крыму в ночь на воскресенье, 19 мая, также прогремели взрывы. В российском Минобороны говорили, якобы ночью Россию атаковали 60 беспилотниками, а на Крым якобы летело 9 ракет ATACMS.
17 мая, Главное управление разведки Минобороны и Служба безопасности Украины совместно проводили операцию во временно оккупированном Крыму. Целью атаки были корабли и другие плавсредства Черноморского флота РФ, но из-за работы российских ПВО и РЭБ были поражены и другие объекты.
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