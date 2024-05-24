'Там были высокопоставленные военные РФ': СМИ узнали, куда прилетели ракеты в Крыму

Раньше это была украинская военная часть, но после оккупации ее стали использовать россияне.

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Взрывы в Крыму прогремели поздно вечером 23 мая / Коллаж: Главред, фото: google.com.ua, скриншот

В городе Алушта во временно оккупированном Крыму поздно вечером 23 мая прогремели взрывы - был поражен узел связи российских оккупантов. Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"В Алуште был поражён узел связи российских оккупантов (в/ч 28735). Эта часть является важным пунктом связи и управления оккупантов в Крыму", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в/ч 28735 - это бывшая украинская воинская часть, которую теперь используют оккупанты.

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"Похоже на то, что были нанесены значительные повреждения оборудованию и множество уничтоженных оккупантов. Вероятно также удалось уничтожить пункт управления этого центра", - добавили партизаны.

Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Telegram-канал Крымский ветер пишет, что вечером 23 мая силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам Крыма. Взрывы раздавались почти во всех районах полуострова.

"Не менее 6 баллистических ракет MGM-140 ATACMS попали в узел связи радиолокационных и противовоздушных сил армии РФ. На том месте стоит радиоантенна станции космического наблюдения и несколько построек объекта", - говорится в сообщении.

"Именно по ним и был нанесен удар, где в тот момент находились высокопоставленные военнослужащие ВС РФ. И главное – это систематические удары по радиолокационным и противовоздушным силам ВС РФ в Крыму", - добавили на канале.

Место ударов по Крыму / google.com.ua

Взрывы в Алуште 23 мая 2024

Поздно вечером 23 мая в Крыму прозвучали мощные взрывы. Местные жители видели "прилеты" .

Громко было в районе Перевального, в Ялте, Алуште, Бахчисарайском районе,

В Белогорске местные жители насчитали до 15 взрывов, а в Алуште слышали звук, похожий на беспилотник.

После мощных взрывов в воинских частях Севастополя резко начала звучать сирена.

По предварительным данным, украинские силы атаковали воинские части ФСБ РФ возле Алушты, 126-ю бригаду береговой обороны Черноморского флота РФ в Перевальном.

Ракета ATACMS - главные характеристики / Инфографика Главреда

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