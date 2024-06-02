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Не через Крымский мост РФ поставляла тяжелую технику: в ВСУ объяснили атаку на Керчь

Яна Ставская
2 июня 2024, 12:40
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Взрывы в Керчи прогремели в ночь на 30 мая. Оккупанты тогда понесли большие потери.
Не через Крымский мост РФ поставляла тяжелую технику: в ВСУ объяснили атаку на Керчь
ВСУ атаковали логистику России в Керчи / Коллаж: Главред, фото: t.me/Tsaplienko, Схемы

Керченская паромная переправа, по которой на прошлой неделе был нанесен удар, была основной логистической ветвью российской группировки в Крыму, в частности для тех российских военных, которые ведут бои на Таврическом направлении, рассказал в эфире Еспресо спикер ОК "Юг" Дмитрий Плетенчук.

Плетенчук отметил, что только этим путем россияне поставляли тяжелую технику своей южной группировке - Крымский мост такие объемы не смог бы удовлетворить, так же как и недостроенная железная дорога через "сухопутный коридор".

"Крымский мост, как мы говорили, фактически не обеспечивал логистику, ведь железная дорога не вывозила тяжелобронированную технику и они не рисковали нагружать так конструкцию моста. Суходолом железная дорога недостроенная, о которой очень много они рассказывают, и соответственно оставалась только морская логистика... Поэтому они использовали паромы", - поделился Плетенчук.

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По этой ветке Россия, в частности, перевозила живую силу, тяжелую технику, железнодорожные вагоны.

"Поэтому это было единственное правильное решение - эту логистику так же оборвать", - подчеркнул представитель ОК "Юг".

Плетенчук добавил, что последствия на поле боя будут ощутимы не сразу.

"Со временем, конечно, когда будут истощены те запасы, которые уже есть в Крыму - это должно сказаться и на линии боевого соприкосновения", - сказал Плетенчук.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке?

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Удар по Керченской переправе - главное

В ночь на 30 мая в Керчи прогремел мощный "хлопок". По словам местных, речь шла о как минимум 20 взрывах. Оккупационная "власть" признала "повреждение" двух паромов - автомобильного и железнодорожного и якобы уничтожение двух морских БПА в акватории Черного моря.

Зато в ГУР, по результатам атаки на инфраструктуру врага, доложили о вероятном поражении 7 судов России, в частности двух паромов - "Конро Трейдер" и "Авангард".

По подтвержденным данным Генштаба, Силы обороны Украины успешно поразили паромную переправу российских оккупантов. В результате поражения существенные повреждения получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы.

Объект, который уничтожили ВСУ, прикрывали "современные" российские средства ПВО - "Панцирь", "Тор", "Триумф". Однако, ракеты, которые стоят на вооружении с 90-х годов прошлого века, успешно преодолели "новейший" противовоздушный щит захватчиков.

Крымский мост (Керченский мост)

Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия.

Состоит из двух параллельных мостов - автодорожного и железнодорожного. Общая протяженность - 19 км.

Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный - в 2019-2020 годах.

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