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Прогремело около 10 взрывов: в Краснодарском крае РФ вспыхнул мощный пожар в порту

Анна Ярославская
31 мая 2024, 08:25
189
С нефтебазы Кавказ поступает топливо для российской армии, которая находится на оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья.
Пожар в порту Кавказ
Пожар в порту Кавказ вспыхнул в ночь на 31 мая / Коллаж: Главред, фото: Telegram

В ночь на 31 мая жители Тамани, Керчи и Глазовки проснулись из-за сильных взрывов. В порту Кавказ вспыхнул мощный пожар, который было видно даже со спутника.

Как сообщает Телеграм-канал Крымский ветер со ссылкой на местных жителей, около трех часов ночи прозвучало 8-10 взрывов.

Люди также сообщают о большом пожаре в порту.

видео дня

Сообщается, что пожар на нефтебазе смогли потушить только к 7 часам утра.

Пожар в порту Кавказ
Пожар в порту Кавказ / t.me/Crimeanwind

Пожар в порту Кавказ виден со спутников:

Пожар в порту Кавказ был виден со спутника
Пожар в порту Кавказ был виден со спутника / t.me/Crimeanwind

Жители Тамани уверяют, что всю ночь работала система ПВО, однако уже в ходе второй атаки она "замолчала". Не исключено, что также попала под удар.

Что говорят оккупанты

Глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что в ночь на 31 мая в Темрюкском районе Краснодарского края России БПЛА атаковали нефтебазу, там возник пожар.

Загорелись три цистерны с нефтепродуктами. Пожару присвоена высокая категория сложности.

Есть пострадавшие среди сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Других работников эвакуировали.

По данным Кондратьева, сразу в нескольких муниципалитетах края ночью была отражена массированная атака беспилотников.

Роспаблики пишут, что в порту Кавказ сгорели три железнодорожные цистерны с мазутом. Пострадали два сотрудника нефтебазы, их здоровью ничего не угрожает.

Смотрите видео - В российском порту Кавказ вспыхнул мощный пожар:

Скриншот

Известно, что с нефтебазы Кавказ поступает топливо для российской армии, которая находится на оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья.

Порт Кавказ на карте
Порт Кавказ на карте / google map

Отметим, порт Кавказ расположен на косе Чушка в Керченском проливе, в Темрюкском районе Краснодарского края России. Это пятый по грузообороту порт РФ и второй по грузообороту порт в Черноморско-Азовском бассейне после порта Новороссийска. Порт является одним из крупнейших пассажирских портов страны-агрессора России. Он позволяет принимать железнодорожные паромы которые курсируют между портом и Варной в Болгарии.

Атаки на НПЗ в России - последние новости

Ночью 9 мая была атакована нефтебаза в селе Юровка под Анапой Краснодарского края РФ. Повреждены несколько резервуаров. Кроме того, в российском Белгороде прогремели взрывы и вспыхнули пожары.

Утром 17 мая в Туапсе Краснодарского края страны-агрессора РФ прогремели взрывы - там был атакован НПЗ. После атаки дронов на заводе вспыхнул пожар.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, в результате пожара российский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе пришлось аварийно закрыть.

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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