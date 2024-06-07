В Луганске 'прилетело' по оккупантам: Лысогор раскрыл детали мощного удара ВСУ

Местные жители зафиксировали от семи до 20 взрывов в Луганске, попадания произошли возле казарм Луганского высшего военного училища штурманов.

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В Луганске "прилетело" по оккупантам / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

В пятницу, 7 июня, временно оккупированный Луганск оказался под сильным обстрелом. Попадания произошли в местах дислокации российских оккупантов. Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Артем Лысогор в Telegram.

По его словам, местные жители зафиксировали от семи до 20 взрывов в городе. Они могут быть результатом попыток перехвата ракет россиянами и "прилетов".

"Видео локализованы в районе Острой Могилы, возле казарм бывшего Луганского высшего военного училища штурманов, где уже с комфортом обжились российские захватчики. В том же месте находится аэродром, авиаремонтный завод и проходит трасса к российской границе", - рассказал Лысогор. видео дня

Председатель Луганской ОВА отметил, что по этой трассе днями и ночами армия оккупантов перевозит грузы, оружие и личный состав. Все это дислоцируется в тех же казармах летного училища и в районе бывшего областного военкомата.

"Сообщают также о попадании в нефтебазу - уже в четвертый раз за последние два месяца. То есть прилетает исключительно по давней и обустроенной военной инфраструктуре захватчиков", - подчеркнул он.

Лысогор отметил, что оружие, предоставленное западными союзниками, оказалось чрезвычайно точным. Однако россияне прикрываются мирными жителями, их ПВО работает над жилыми кварталами, что приводит к жертвам среди гражданского населения.

"Только Россия несет ответственность за жертвы среди горожан Луганска. Борьба Украины и ее союзников будет продолжаться до победы над врагом и освобождения Луганщины!" - заявил он.

Кто такой Артем Лысогор Артем Лысогор - украинский общественно-политический деятель, полицейский. Председатель Луганской ОГА (с 12 апреля 2023 года). Кавалер ордена "За мужество" III степени (2022), сообщает Википедия.

Взрывы в Луганске - последние новости

Напомним, днем, 7 июня во временно оккупированном Луганске прогремела серия взрывов. Местные российские чиновники заявили, что город атаковали ракетами ATACMS и якобы ПВО сбило большинство этих ракет.

Также 27 мая в оккупированном Луганске произошло несколько взрывов, после которых возник масштабный пожар. Взрывы, как и сегодня, произошли в районе бывших Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и авиационного ремонтного завода.

Как сообщал Главред, 20 мая во временно оккупированном Луганске произошли взрывы, в результате которых в городе поднялся огромный столб дыма.

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