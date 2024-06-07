УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Луганске "прилетело" по оккупантам: Лысогор раскрыл детали мощного удара ВСУ

Руслана Заклинская
7 июня 2024, 17:01
166
Местные жители зафиксировали от семи до 20 взрывов в Луганске, попадания произошли возле казарм Луганского высшего военного училища штурманов.
В Луганске 'прилетело' по оккупантам: Лысогор раскрыл детали мощного удара ВСУ
В Луганске "прилетело" по оккупантам / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

В пятницу, 7 июня, временно оккупированный Луганск оказался под сильным обстрелом. Попадания произошли в местах дислокации российских оккупантов. Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Артем Лысогор в Telegram.

По его словам, местные жители зафиксировали от семи до 20 взрывов в городе. Они могут быть результатом попыток перехвата ракет россиянами и "прилетов".

"Видео локализованы в районе Острой Могилы, возле казарм бывшего Луганского высшего военного училища штурманов, где уже с комфортом обжились российские захватчики. В том же месте находится аэродром, авиаремонтный завод и проходит трасса к российской границе", - рассказал Лысогор.

видео дня

Председатель Луганской ОВА отметил, что по этой трассе днями и ночами армия оккупантов перевозит грузы, оружие и личный состав. Все это дислоцируется в тех же казармах летного училища и в районе бывшего областного военкомата.

"Сообщают также о попадании в нефтебазу - уже в четвертый раз за последние два месяца. То есть прилетает исключительно по давней и обустроенной военной инфраструктуре захватчиков", - подчеркнул он.

Лысогор отметил, что оружие, предоставленное западными союзниками, оказалось чрезвычайно точным. Однако россияне прикрываются мирными жителями, их ПВО работает над жилыми кварталами, что приводит к жертвам среди гражданского населения.

"Только Россия несет ответственность за жертвы среди горожан Луганска. Борьба Украины и ее союзников будет продолжаться до победы над врагом и освобождения Луганщины!" - заявил он.

Кто такой Артем Лысогор

Артем Лысогор - украинский общественно-политический деятель, полицейский. Председатель Луганской ОГА (с 12 апреля 2023 года). Кавалер ордена "За мужество" III степени (2022), сообщает Википедия.

Взрывы в Луганске - последние новости

Напомним, днем, 7 июня во временно оккупированном Луганске прогремела серия взрывов. Местные российские чиновники заявили, что город атаковали ракетами ATACMS и якобы ПВО сбило большинство этих ракет.

Также 27 мая в оккупированном Луганске произошло несколько взрывов, после которых возник масштабный пожар. Взрывы, как и сегодня, произошли в районе бывших Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и авиационного ремонтного завода.

Как сообщал Главред, 20 мая во временно оккупированном Луганске произошли взрывы, в результате которых в городе поднялся огромный столб дыма.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Луганска взрыв в Луганске война России и Украины
Реклама

Главное за день

Появятся часы, когда у всех будет свет: графики отключения электроэнергии 8 июня

Появятся часы, когда у всех будет свет: графики отключения электроэнергии 8 июня

17:35 Украина
Фатальный удар по "мосту Путина" или новой дороге в Крым: ВСУ ждет дилемма

Фатальный удар по "мосту Путина" или новой дороге в Крым: ВСУ ждет дилемма

17:33 Украина
В Луганске "прилетело" по оккупантам: Лысогор раскрыл детали мощного удара ВСУ

В Луганске "прилетело" по оккупантам: Лысогор раскрыл детали мощного удара ВСУ

17:01 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Наталья Могилевская снова стала мамой - первые детали события 31012

Наталья Могилевская снова стала мамой - первые детали события

Король Чарльз выдворил принца и принцессу из дома - что случилось 16890

Король Чарльз выдворил принца и принцессу из дома - что случилось

Это мало кто знает: чем полезен чай из липы - главный секрет напитка 10354

Это мало кто знает: чем полезен чай из липы - главный секрет напитка

Дама на стиле: Сеть растаяла от модного лука 2-месячной дочери Лилии Ребрик 6681

Дама на стиле: Сеть растаяла от модного лука 2-месячной дочери Лилии Ребрик

Последние новости

17:35

Появятся часы, когда у всех будет свет: графики отключения электроэнергии 8 июня

17:33

Фатальный удар по "мосту Путина" или новой дороге в Крым: ВСУ ждет дилемма

17:27

"Любит Украину и хочет возвращаться": украинский режиссер раскрыл тайну предательницы Ани Лорак

17:09

Без этого документа паспорт не выдадут: что нужно знать украинцам за рубежом

17:01

В Луганске "прилетело" по оккупантам: Лысогор раскрыл детали мощного удара ВСУВидео

Украина готовится к удару по Крымскому мосту и у нее есть оружие, чтобы его уничтожить - ЖироховУкраина готовится к удару по Крымскому мосту и у нее есть оружие, чтобы его уничтожить - Жирохов
16:46

Будут обходить десятой дорогой: 2 неожиданных способа, как избавиться от слизнейВидео

16:38

"Никогда не чистите зубы": стоматолог разорвала TikTok необычными советами

16:36

Мирное соглашение и участие РФ: в Швейцарии сделали заявление по Саммиту мира

16:24

Удары по военным целям в Беларуси: политолог рассказал, пойдут ли на это ВСУ

Реклама
16:17

Будет прилив счастья: что нужно выбросить 8 июня - приметы

16:14

На Сумщине восемь сел на границе с РФ под угрозой: объявлена эвакуация

16:12

Путинист Филипп Киркоров собрался цинично перевести миллионы "детям Донбасса"

15:48

"У нас были проблемы": Байден открыто извинился перед Зеленским

15:38

Украинские женщины-политики и их "двойники" среди наших знаменитостей

15:29

Добавляют не только краску: как отличить качественный чай от подделки - простой методВидео

15:20

Новое контрнаступление ВСУ: названы сроки и условия для его начала

15:16

Московская дочь Ольги Сумской показала свою жизнь в России

15:02

Как починить протертые джинсы: от дырки на одежде не останется и следаВидео

14:58

Ударит температура +32 и будут сильные грозы: в Украине изменится погода

14:54

Сожгли "жирные" цели: ВСУ накрыли огнем из HIMARS оккупантов на Юге

Реклама
14:14

Переговоры Зеленского и Байдена: подробности и первые заявления

14:12

Украина вышла на финальную стадию вступления в ЕС: известна дата начала переговоров

13:52

"Россияне уже вымотались": война в Украине переходит в новую фазу - Жирохов

13:50

Беглец Дмитрий Ступка рассказал о проблемах отца после "пьяного" ДТП - детали

13:47

Умер звезда фильма "Крепкий орешек"

13:38

Лучше ATACMS: названо самое эффективное оружие для уничтожения Крымского моста

13:38

Мало кто знает чем полезен борщ: неожиданный ответ просто убьет наповал

13:15

В Украине вводят новый режим отключений электроэнергии: названы сроки и детали

12:48

Зеленский во Франции сказал, на кого Путин нападет после УкраиныВидео

12:29

Макрон позвонил Байдену: отправят ли США свои войска в Украину - Politico

12:12

Король Чарльз III покинул Великобританию - что случилось

12:06

Армия Украины выбивает оккупантов: в ВСУ раскрыли ситуацию в Харьковской области

11:59

Масштабные взрывы в Луганске: россияне жалуются на удар ракетами ATACMSВидео

11:59

Территориальных уступок РФ не будет: Зеленский заявил, что Украина выиграет войнуВидео

11:39

В России во время репетиции спектакля погибла 28-летняя актриса

11:33

Как скачать видео из TikTok: бывалый хакер подсказал гениальный фокусВидео

11:32

Новолуние в июне 2024: Скорпионам - деньги, Овнам - победа, Ракам - ссораВидео

11:30

Комаров в саду и доме больше не будет: нужно посадить всего 1 растениеВидео

11:11

Порошенко стал богаче на 230 миллионов только за май - СМИ

11:05

Украину вызывают на переговоры: ЕС уже готовит членство - Financial Times

Реклама
11:03

Будет удар по Крымскому мосту: названы две задачи, которые решают ВСУ

11:01

Петр не допустил: семья Заворотнюк сделала важное заявление

10:58

ВСУ перешли в наступление и отбили стратегический населенный пункт на Востоке - Bild

10:45

Китайский гороскоп на завтра 8 июня: Собаки - будьте осторожны с пищей, Драконам - потрясение

10:29

В США готовятся сделать заявление о пропаже Бейонсе

10:22

Скучать не приходится: бывший муж Ани Лорак показал, с кем проводит время в постели

10:13

Удар по Украине 7 июня: в "Укрэнерго" оценили вероятность блэкаута

09:51

Россия изменила тактику ударов по энергетике: Украину ждут проблемы – WP

09:43

Украина не сможет эффективно использовать F-16 до 2025 года: в чем причина

09:35

Куда заливать гель для стирки: опытные мастера раскрыли хитрый лайфхакВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять