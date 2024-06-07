Масштабные взрывы в Луганске: россияне жалуются на удар ракетами ATACMS

Во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы, российские пропагандисты сообщают об ударе ракетами ATACMS по объектам на территории города.

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В Луганске прогремела серия мощных взрывов / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Днем, 7 июня во временно оккупированном Россией Луганске прогремела серия взрывов. По данным российских пропагандистских СМИ, взрывов прозвучало не менее семи, а после них в городе наблюдаются перебои со светом и проблемы со связью.

Судя по видео, которые активно распространяются в Сети, в одном из районов города после взрывов поднимается столб дыма.

Смотрите видео удара по оккупированному Россией Луганску:

видео дня

Скриншот

Местные российские чиновники сразу заявили, что город был атакован ракетами ATACMS и якобы ПВО сбила большинство дальнобойных американских ракет.

"ПВО в Луганске, предварительно, сбила все летающие объекты", - сообщил пропагандист-коллаборант, посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

В то же время в так называемой "ЛНР", похоже не успели синхронизировать заявления с российскими чиновниками и заявили, что силами российского ПВО было уничтожено "большую часть ракет", таким образом подтвердив вероятные "прилеты".

"ВСУ выпустили по Луганску, предварительно, по меньшей мере шесть ракет ATACMS, большую часть сбили системы ПВО", - отметила пресс-секретарь так называемого главы "ЛНР" Анна Романова.

Что известно о ракетах ATACMS / Инфографика Главред

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, произведенная американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твердом топливе. Ее различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и m142 HIMARS.

Взрывы в Луганске - последствия ударов по Луганску

Напомним, как ранее сообщал Главред, вечером 27 мая в оккупированном Луганске произошло несколько взрывов, после которых возник масштабный пожар. Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Артем Лысогор. Взрывы произошли в районе бывших Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и авиационного ремонтного завода.

Рано утром 20 мая во временно оккупированном Луганске произошли взрывы, в результате которых в городе поднялся огромный столб дыма. Эту информацию распространяют российские Telegram-каналы.

Вечером пятницы, 10 мая, во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области также прогремели взрывы. После "ударов" начался пожар, который был виден из разных частей города.

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