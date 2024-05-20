В Луганске прогремели мощные взрывы: "прилетело" по базе оккупантов

Во временно оккупированном Луганске жалуются на прилеты и детонацию в одном из районов города.

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Утром 20 мая во временно оккупированном Луганске произошли взрывы. В городе поднялся огромный столб дыма. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Кремлевские пропагандисты утверждают, что в городе есть "прилеты или убытки". По словам местных, взрывов было около восьми и только один раз сработало российское ПВО.

Смотрите видео взрывов в Луганске 20 мая:

видео дня

Один из кремлевских пропагандистов заявил, что над Луганском якобы были уничтожены более 10 крылатых ракет Storm Shadow. В то же время другие источники окупантов жалуются на прилеты в оккупированном городе и сообщают о детонации в одном из районов.

По информации Telegram-канала NEXTA Live, ракетный удар, вероятно, нанесли по бывшей Луганской академии внутренних дел в поселке Юбилейное. Еще с начала 2014 года там базировались российские оккупанты.

Что такое "бавовна" Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред. Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках". Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна". "Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

Взрывы в Луганске - новости по теме

Напомним, в захваченном РФ Луганске в субботу, 13 апреля, произошли мощные взрывы. Взрывы произошли практически в одном месте, вероятно, был задет машиностроительный завод, который оккупанты используют в военных целях.

Также 7 мая в Луганске прогремели взрывы, в городе возник сильный пожар. Взрыв произошел на нефтебазе в черте города.

Кроме того, 10 мая во временно оккупированных Ровеньках Луганской области произошли взрывы, которые привели к масштабному пожару. Гауляйтер оккупированной части Луганщины Леонид Пасечник заявил, что прилетело по нефтебазе.

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