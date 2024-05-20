УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Луганске прогремели мощные взрывы: "прилетело" по базе оккупантов

Руслана Заклинская
20 мая 2024, 10:51обновлено 20 мая, 11:27
539
Во временно оккупированном Луганске жалуются на прилеты и детонацию в одном из районов города.

Утром 20 мая во временно оккупированном Луганске произошли взрывы. В городе поднялся огромный столб дыма. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Кремлевские пропагандисты утверждают, что в городе есть "прилеты или убытки". По словам местных, взрывов было около восьми и только один раз сработало российское ПВО.

Смотрите видео взрывов в Луганске 20 мая:

видео дня

Один из кремлевских пропагандистов заявил, что над Луганском якобы были уничтожены более 10 крылатых ракет Storm Shadow. В то же время другие источники окупантов жалуются на прилеты в оккупированном городе и сообщают о детонации в одном из районов.

По информации Telegram-канала NEXTA Live, ракетный удар, вероятно, нанесли по бывшей Луганской академии внутренних дел в поселке Юбилейное. Еще с начала 2014 года там базировались российские оккупанты.

Что такое "бавовна"

Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред.

Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках".

Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна".

"Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

Взрывы в Луганске - новости по теме

Напомним, в захваченном РФ Луганске в субботу, 13 апреля, произошли мощные взрывы. Взрывы произошли практически в одном месте, вероятно, был задет машиностроительный завод, который оккупанты используют в военных целях.

Также 7 мая в Луганске прогремели взрывы, в городе возник сильный пожар. Взрыв произошел на нефтебазе в черте города.

Кроме того, 10 мая во временно оккупированных Ровеньках Луганской области произошли взрывы, которые привели к масштабному пожару. Гауляйтер оккупированной части Луганщины Леонид Пасечник заявил, что прилетело по нефтебазе.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Луганска взрыв в Луганске Взрыв в Киеве война России и Украины
Реклама

Главное за день

Жданов назвал лучший и худший сценарии завершения войны в Украине

Жданов назвал лучший и худший сценарии завершения войны в Украине

11:35 Украина
В Луганске прогремели мощные взрывы: "прилетело" по базе оккупантов

В Луганске прогремели мощные взрывы: "прилетело" по базе оккупантов

10:51 Украина
"Страхи не имеют оснований": Каллас сделала громкое заявление о войсках НАТО в Украине

"Страхи не имеют оснований": Каллас сделала громкое заявление о войсках НАТО в Украине

10:16 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Будет жара +30 градусов: в каких областях скоро ударят летние температуры 10665

Будет жара +30 градусов: в каких областях скоро ударят летние температуры

Угроза ядерного апокалипсиса : появился неожиданный сценарий ракетного удара РФ 7501

Угроза "ядерного апокалипсиса": появился неожиданный сценарий ракетного удара РФ

Сам рассказал: раскрыта мерзкая тайна путинского подпевалы Shaman 6792

Сам рассказал: раскрыта мерзкая тайна путинского подпевалы Shaman

Могут взлететь десятки бомбардировщиков: РФ готовит массированный удар – соцсети 6491

Могут взлететь десятки бомбардировщиков: РФ готовит массированный удар – соцсети

Последние новости

12:04

"От села ничего не осталось": Плетенчук сказал, потеряли ли ВСУ позиции в Работино

11:59

VODA UA начала сотрудничество с Superhumans

11:54

С путинистами ему по кайфу: известный украинский певец развлекал россиян в Германии

11:50

Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 мая: кто будет экономить

11:38

Новые правила онлайн-торговли лекарствами в Украине: безопасность и интересы потребителей на первом месте

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:35

Жданов назвал лучший и худший сценарии завершения войны в Украине

11:28

Против кого сборная Украины сыграет на Евро-2024: календарь матчейВидео

11:23

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая: Овны смогут все, Ракам - проблемы

10:59

Таких больше нет: Плетенчук рассказал о серьезной потере врага в Крыму

Реклама
10:58

Китайский гороскоп на завтра 21 мая: Тигры - спасут близкого человека, Свиньям - тяжелый день

10:51

В Луганске прогремели мощные взрывы: "прилетело" по базе оккупантовВидео

10:40

Посол Украины объяснила, почему США должны разрешить бить своим оружием по РФ

10:20

Гороскоп Таро на июнь 2024: Козерогам - давление, Водолеям - праздник, Рыбам - переменыВидео

10:16

"Страхи не имеют оснований": Каллас сделала громкое заявление о войсках НАТО в Украине

10:01

Тарифы на коммуналку: будет ли повышение цен на свет летом-2024

09:30

РФ и Китай взяли курс на заморозку войны: Максим Розумный - об итогах встречи Путина и Си

09:14

"Я счастлива": Наталья Могилевская показалась в обьятиях известного украинского певца

09:08

Гороскоп на завтра 21 мая: Тельцам - проблемы на фоне стресса, Скорпионам - риск

09:05

Был тайный план: ВСУ заранее перебросили на Харьковщину, чтобы отразить наступление РФ - СМИ

08:45

Как РФ замещает население оккупированных территориймнение

Реклама
08:18

РФ хочет взять Харьков под огневой контроль: в ISW раскрыли детали наступления россиян

08:07

Jerry Heil поразила своим образом на красной дорожке Каннского кинофестиваля

07:56

Оккупанты продвинулись в районах 10 населенных пунктов - DeepState

07:19

Официально: президент и министр иностранных дел Ирана погибли в авиакатастрофе

06:55

"Никаких признаков жизни нет": спасатели нашли вертолет президента Ирана – СМИВидео

06:39

Как администрация Байдена пытается ограничить Китай без эскалации?мнение

06:10

Лукашенко хочет усидеть на двух стульях: готова ли РФ к новому наступлению на Киевмнение

05:55

Украина скоро уничтожит "гордость Путина": майор ВСУ сделал прогноз про Крымский мостВидео

04:10

Сердючка перепела Teresa & Maria и ярко обратилась к Alyona Alyona с Jerry Heil

03:30

"Закончит в гробу": Гетьман описал будущее ПутинаВидео

01:30

Угроза "ядерного апокалипсиса": появился неожиданный сценарий ракетного удара РФВидео

19 мая, воскресенье
23:41

Удары по РФ оружием США: СМИ узнали, как Украина давит на Штаты

23:37

Сценарий ввода западных войск в Украину: экс-шеф Пентагона намекнул на сроки

22:39

На границе не было фортификаций: майор прокомментировал прорыв РФ на ХарьковщинеВидео

22:05

"Битва за Харьковщину не станет решающей": генерал США сделал заявление

21:40

Могут взлететь десятки бомбардировщиков: РФ готовит массированный удар – соцсети

20:46

Украина достигает успехов по Крыму: Ходжес раскрыл хлесткие маневры ВСУ

20:36

Сорвали планы РФ: Зеленский рассказал об укреплении позиции ВСУ на Харьковщине

19:43

Свет будут отключать по всей Украине: где и когда не будет электроэнергии

19:39

Сгорел и затонул: новые детали удара по российскому кораблю в Севастополе

Реклама
19:18

Удары ВСУ по территории России: во Франции выступили с важной инициативой

18:59

Механик раскрыл, какие три вещи необходимо проверить при покупке автомобиляВидео

18:40

Ходжес назвал стратегическую цель войск НАТО в Украине

18:33

Десятки кадыровцев взлетели на воздух: новые детали удара по врагу в Волчанске

17:32

Кровавый обстрел Харьковщины: Зеленский жестко отреагировал на террор РФФотоВидео

16:55

ВСУ "накрыли" больницу с оккупантами в Волчанске, которые готовились наступать

16:24

Как украинцев будут наказывать за долги по коммуналке: что говорят в Кабмине

16:19

Можно ли заморозить сырую цветную капусту: результат приятно удивит

16:17

В Иране потерпел крушение вертолет с президентом Раиси: подробностиВидео

16:15

Вызвали скорую: во Львове побили известного блогера, который снимал видеоВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки
АвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять