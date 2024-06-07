Удар по Украине 7 июня: в 'Укрэнерго' оценили вероятность блэкаута

Энергетики отмечают, что цель российских оккупантов заключается в том, чтобы сделать в Украине тотальный блэкаут, однако, пока предпосылок для этого нет.

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В "Укрэнерго" оценили вероятность тотального блэкаута в Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В "Укрэнерго" исключили возможность системной аварии в энергосистеме Украины (блэкаута) при условии отсутствия новых массированных ракетно-дроновых ударов страны-агрессора России. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на комментарий компании "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" объясняют, что блэкаут - это серьезная системная авария, когда нарушается баланс между имеющейся энергией в системе и потреблением, и "Укрэнерго" не имеет контроля над работой системы.

В компании, которая является оператором системы передачи электроэнергии в Украине отмечают, что важно различать блэкаут от контролируемых отключений, которые "Укрэнерго" использует для балансировки системы в случае дефицита электроэнергии.

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"Сейчас "Укрэнерго" не предусматривает возможность такой системной аварии в энергосистеме Украины, а также в отдельных ее регионах. Безусловно, это прогноз без учета возможных российских массированных обстрелов", - отметили в "Укрэнерго".

Кроме того, заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона отметил, что в результате российского массированного удара по Украине 7 июня, объекты энергетики Украины не получили повреждений.

"К счастью, за счет последней атаки нет пораженных объектов энергетики", - отметил Колесник.

Однако, он подчеркнул, что главной целью российских ракетно-дронных ударов остается полный блэкаут на всей территории Украины.

"Его цель - тотальный блэкаут, поэтому мы должны учитывать все возможные сценарии", - уточнил замминистра.

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключения света в Украине - графики почасовых отключений

Напомним, как ранее сообщал Главред, в пятницу, 7 июня, украинцы снова будут отключены от электроснабжения по графикам. В областях, где выявлено превышение лимитов, будут применены аварийные ограничения.

Атаки России на энергетические объекты значительно ухудшили ситуацию в энергосистеме, даже по сравнению с 2022 и 2023 годами. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что Россия сейчас пытается нанести удары по маневровым мощностям. Галущенко также отметил, что наибольшие разрушения зафиксированы на объектах тепловой и гидрогенерации, а также в системе передачи.

В ближайшие дни ситуация в энергосистеме Украины улучшится, поскольку введен в эксплуатацию дополнительный блок на атомной электростанции. Об этом заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

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