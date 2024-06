Путин случайно 'слил' российские потери в войне: в ISW оценили слова диктатора

Российский диктатор Владимир Путин отметил, что российские войска в Украине ежемесячно теряют почти 20 тысяч военнослужащих погибшими и ранеными. Эти данные примерно соответствуют ежемесячному количеству новомобилизованных в российскую армию. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

По данным аналитиков, Путин предположил, что в результате боевых действий в Украине ежемесячно погибают 5 тысяч россиян. С учетом того, что на каждого погибшего приходится примерно трое раненых, можно предположить, что каждый месяц РФ теряет ранеными около 15 тысяч военных.

ISW не может подтвердить потери, озвученные Путиным, но эта цифра соответствует нижней границе сообщений Украины о потерях российской армии.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Павлюк указал в мае, что российские потери составляют от 25 до 30 тысяч ежемесячно.

Заместитель начальника Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий рассказал в январе, что Россия вербует около 30 тысяч человек ежемесячно.

В апреле Руслан Пухов, глава московского Центра анализа стратегий и технологий, также подтвердил, что в ходе мобилизационной кампании РФ ежемесячно привлекает в Вооруженные силы почти 30 тысяч новых военнослужащих.

В отчете ISW отмечается, что российские официальные лица выразили обеспокоенность снижением темпов вербовки перед запланированным наступлением летом 2024 года. Неизвестно, удалось ли Минобороны России сохранить уровень вербовки на уровне 30 тысяч человек ежемесячно.

За последние несколько месяцев россияне создали более устойчивый аппарат для поддержки наступательных операций и начали активнее формировать оперативные и стратегические резервы. В этот период российские войска использовали свою инициативу на всем театре боевых действий в Украине, чтобы диктовать темп боевых действий, вызывая потери, примерно равные или немного меньшие, чем потери вновь созданных сил.

Аналитики добавляют, что небольшое количество дополнительных сил, которые не сразу отправились на фронт, позволило российским войскам постепенно формировать оперативные резервы.

В мае генерал-лейтенант Павлюк сообщил, что российские войска планируют подготовить дополнительно около 100 тысяч военнослужащих для боевых действий в июне и июле этого года, а также до конца 2024 года - 300 тысяч.

"ISW продолжает оценивать, что, вероятно, плохо подготовленные и оснащенные российские резервы оперативного и стратегического уровня, вряд ли будут готовы действовать как силы проникновения первого эшелона или как эксплуатационные силы второго эшелона, способные провести широкомасштабные наступления в 2024 году, если украинские силы будут иметь средства для защиты", - говорится в отчете.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.