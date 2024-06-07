Путин случайно 'слил' российские потери в войне: в ISW оценили слова диктатора

Аналитики отмечают, что российские резервы оперативного и стратегического уровня не смогут провести масштабное наступление из-за плохой подготовки.

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Путин случайно проговорился о потерях РФ в войне / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ОК "Запад", скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин отметил, что российские войска в Украине ежемесячно теряют почти 20 тысяч военнослужащих погибшими и ранеными. Эти данные примерно соответствуют ежемесячному количеству новомобилизованных в российскую армию. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

По данным аналитиков, Путин предположил, что в результате боевых действий в Украине ежемесячно погибают 5 тысяч россиян. С учетом того, что на каждого погибшего приходится примерно трое раненых, можно предположить, что каждый месяц РФ теряет ранеными около 15 тысяч военных.

ISW не может подтвердить потери, озвученные Путиным, но эта цифра соответствует нижней границе сообщений Украины о потерях российской армии.

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Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Павлюк указал в мае, что российские потери составляют от 25 до 30 тысяч ежемесячно.

Заместитель начальника Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий рассказал в январе, что Россия вербует около 30 тысяч человек ежемесячно.

В апреле Руслан Пухов, глава московского Центра анализа стратегий и технологий, также подтвердил, что в ходе мобилизационной кампании РФ ежемесячно привлекает в Вооруженные силы почти 30 тысяч новых военнослужащих.

В отчете ISW отмечается, что российские официальные лица выразили обеспокоенность снижением темпов вербовки перед запланированным наступлением летом 2024 года. Неизвестно, удалось ли Минобороны России сохранить уровень вербовки на уровне 30 тысяч человек ежемесячно.

За последние несколько месяцев россияне создали более устойчивый аппарат для поддержки наступательных операций и начали активнее формировать оперативные и стратегические резервы. В этот период российские войска использовали свою инициативу на всем театре боевых действий в Украине, чтобы диктовать темп боевых действий, вызывая потери, примерно равные или немного меньшие, чем потери вновь созданных сил.

"Это позволило российским войскам немедленно пополнять потери на фронте и поддерживать общий темп наступления в Украине. В то же время такие действия ввели ограничения относительно того, до какой степени российские войска могут интенсифицировать наступательные действия на каждом отдельно взятом направлении", - говорится в отчете ISW.

Аналитики добавляют, что небольшое количество дополнительных сил, которые не сразу отправились на фронт, позволило российским войскам постепенно формировать оперативные резервы.

В мае генерал-лейтенант Павлюк сообщил, что российские войска планируют подготовить дополнительно около 100 тысяч военнослужащих для боевых действий в июне и июле этого года, а также до конца 2024 года - 300 тысяч.

"ISW продолжает оценивать, что, вероятно, плохо подготовленные и оснащенные российские резервы оперативного и стратегического уровня, вряд ли будут готовы действовать как силы проникновения первого эшелона или как эксплуатационные силы второго эшелона, способные провести широкомасштабные наступления в 2024 году, если украинские силы будут иметь средства для защиты", - говорится в отчете.

Потери РФ в войне против Украины по состоянию на 7 июня 2024 года / Инфографика: Главред

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Мобилизация в РФ - потери РФ в войне против Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска несут значительные потери, которые им трудно компенсировать. В мае Вооруженные силы Украины установили новый рекорд в уничтожении противника, сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

К концу 2024 или в начале 2025 года Россия, вероятно, будет вынуждена объявить новую волну мобилизации. В течение прошлого года россияне мобилизовали более 385 тысяч военнослужащих, но им не хватает людей для дальнейших военных операций.

По словам военного аналитика и соучредителя общественной инициативы "Правое дело" Дмитрия Снегирева, Россия не обращает внимания на число потерь среди своих военных на фронте. Ни одно количество погибших не станет для неё препятствием в продолжении войны.

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