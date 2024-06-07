Массированный удар по Украине 7 июня: сколько ракет и 'Шахедов' удалось сбить ПВО

Силами украинской ПВО в ночь на 7 мая было уничтожено 48 российских ударных БпЛА типа "Шахед" и 5 крылатых ракет Х-101/Х-555, отметили в Воздушных силах.

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Взрывы раздавались в 9 областях Украины / Коллаж Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

В ночь на 7 июня российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА типа "Шахед" и самолетов стратегической авиации Ту-95 МС. Всего РФ запустила по Украине 53 "Шахеды" и 5 крылатых ракет Х-101/Х-555. Об этом сообщил Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, запуск ударных БпЛА типа "Шахед" по Украине происходил из районов Приморско-Ахтарска (РФ), Ейска (РФ), Курска (РФ) и мыса Чауда (Крым).

Пуски крылатых ракет стратегической авиацией, по данным Воздушных сил ВС Украины, происходили из воздушного пространства Самарской области РФ.

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Он сообщил, что воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины, истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск и средства радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил.

"В результате противовоздушного боя сбито 48 ударных БпЛА и 5 крылатых ракет Х-101/Х-555 в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях", - резюмировал генерал-лейтенант Николай Олещук.

Инфографика: Воздушные силы ВСУ

Кто такой Николай Олещук Николай Николаевич Олещук (род. 25 мая 1972, г. Луцк) - украинский военачальник, генерал-лейтенант. Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины (с 9 августа 2021). Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Неоднократно привлекался к выполнению боевых (служебных) задач в составе сил и средств антитеррористической операции и операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Во время полномасштабного российского вторжения генерал-лейтенант Николай Олещук организовал эффективную противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова, Днепра и тому подобное. Благодаря решениям генерал-лейтенанта удалось вывести из-под удара самолеты бригад тактической и транспортной авиации, провести успешное применение авиации, зенитных ракетных войск и не допустить господства вражеских самолетов в воздухе.

Удар по Украине 7 июня - что известно о последствиях обстрела

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 7 июня вследствие российской атаки на промышленном объекте в Киевской области возник пожар из-за российской атаки. Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

В ночь на 7 июня российские оккупанты осуществили массированную воздушную атаку на Украину. Враг традиционно запустил ударные БпЛА типа "Шахед". Около полуночи Воздушные силы Украины сообщили о взлете четырех самолетов Ту-95 с аэродрома Оленья и их направлении к пусковым рубежам.

В ночь на четверг, 6 июня, российские захватчики совершили масштабную атаку на Херсон. В результате атаки вспыхнули пожары в недействующем строительном гипермаркете, жилых домах, хозяйственных постройках и автомобилях.

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