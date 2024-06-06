Ситуация улучшится в ближайшие дни: в Укрэнерго анонсировали замечательные изменения

Улучшение ситуации ожидается в ночь с 7 на 8 июня. Однако полностью избежать графиков отключения света не получится.

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В Украине в ближайшие дни улучшится ситуация в энергосистеме / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине в ближайшие дни улучшится ситуация в энергосистеме. Это связано с выходом в работу дополнительного блока на атомной электростанции. Об этом заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире Украинской правды.

Выход блока в работу ожидается в ночь с 7 на 8 июня. Это ненадолго улучшит ситуацию в энергосистеме, говорит Кудрицкий.

"Мы ожидаем, что в ночь с пятницы на субботу выйдет в работу дополнительный блок на АЭС и это на две недели даст приятную приварку к мощности, которой мы обладаем по всей энергосистеме. То есть графики не исчезнут, но станут мягче по всей энергосистеме", - утверждают в Укрэнерго. видео дня

В то же время Кудрицкий отмечает, что это улучшение будет лишь временным и поможет легче придерживаться лимитов. Впереди будет июль, когда на нагрузку в энергосистеме будет влиять еще жара.

Кто такой Владимир Кудрицкий? Владимир Кудрицкий - председатель правления государственной компании Укрэнерго, которая является оператором украинской системы передачи электроэнергии. Руководил аудиторскими и консалтинговыми проектами, проектами, направленными на развитие и реструктуризацию бизнеса для Нафтогаз Украины, Южмаша и польской металлургической компании Centrostal. Был директором по развитию Укртранснафты, представителем государства в Нафтогазе, пишет Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что последствия атак России на украинскую энергетику имеют долгосрочный характер. Поэтому отключение электроэнергии станет частью жизни украинцев на последующие годы.

Также в июле этого года ситуация с отключением электроэнергии может ухудшиться и света может не быть до 10 часов подряд. Этот режим продлится до сентября, когда снова заработают два энергоблока атомных электростанций после ремонта.

Как сообщал Главред, Россия вывела из строя или захватила более половины украинских электростанций. До вторжения в 2022 году Украина производила около 55 ГВт электроэнергии, но эта мощность упала ниже 20 ГВт из-за атак и оккупации.

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