Скоро могут полететь ракеты: РФ подняла в воздух Ту-95 и вывела в море корабли

Российские оккупанты уже начали атаковать Украину беспилотниками типа "Шахед".

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РФ подняла в воздух Ту-95 / Коллаж: Главред, фото: structure.mil.ru, t.me/alarmukraine, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты могут атаковать Украину ракетами уже в ближайшие часы. В море выведены ракетоносители, а в воздух враг уже поднял бомбардировщики. В Воздушных силах ВСУ подтвердили взлет четырех российских самолетов Ту-95.

Мониторинговые каналы сообщают, что Ту-95 взлетели с аэродрома Оленья и летят к пусковым рубежам. Ожидается, что первые пуски ракет могут быть зафиксированы уже в 02:30.

Что известно о Ту-95 / Инфографика Главреда

Также сообщалось, что российские оккупанты вывели в Черное море три надводных ракетоносителя с суммарным залпом в 24 "Калибра",

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К тому же Россия уже запустила "Шахеды" для ударов по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 00:20, большинство беспилотников летят в западном направлении.

РФ атаковала Украину шахедами / фото: скриншот

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Удары России по Украине - последние новости

В ночь на четверг, 6 июня, захватчики масштабно атаковали Херсон. В результате атаки вспыхнули пожары в недействующем строительном гипермаркете, жилых домах, хозяйственных постройках. Также пылали автомобили.

Как писал Главред, также сегодня российские оккупанты атаковали дронами Никополь в Днепропетровской области. Во время атаки вражеский беспилотник попал в рейсовый автобус, в результате чего вспыхнул пожар.

А накануне оккупанты ударили по курортному поселку в Одесской области. Враг ударил ракетой по гражданской инфраструктуре. Ракета попала по отелю в Белгород-Днестровском районе.

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