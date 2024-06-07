США выделят Украине новый пакет помощи на $225 млн: что в него войдет

Вооружение из нового пакета Силы обороны Украины смогут использовать для нанесения ударов по "угрозам внутри России, чтобы защитить Харьков".

https://glavred.info/world/ssha-vydelyat-ukraine-novyy-paket-pomoshchi-na-225-mln-chto-v-nego-voydet-10571126.html Ссылка скопирована

Новый пакет помощи предоставляется через полномочия президента США / Коллаж: Главред, фото: ОП

США предоставят Украине новый пакет военной помощи в рамках оборонной поддержки на сумму 225 миллионов долларов. В него войдут, среди прочего, боеприпасы для HIMARS и артиллерийские снаряды. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на чиновников, которые пожелали сохранить анонимность, поскольку помощь, о которой еще не объявили публично, обсуждается.

По данным издания, вооружение из нового американского пакета Силы обороны Украины смогут использовать для нанесения ударов по "угрозам внутри России, чтобы защитить город Харьков от мощного российского нападения".

"Новый пакет помощи поступил в момент, когда президент США Джо Байден в своей речи в Нормандии (Франция) на 80-летие Дня пообещал, что США "не откажутся" от защиты Украины от агрессии РФ", - пишет AP.

видео дня

Что войдет в новый пакет военной помощи

С новым пакетом американской помощи ВСУ получат:

боеприпасы для высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS;

минометные системы;

ряд артиллерийских снарядов, в том числе 155-мм для гаубиц;

ракеты для системы противовоздушной обороны HAWK;

зенитные ракеты Stinger;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

бронетехника;

патрульные катера;

"широкий спектр прочего, включая запасные части и оборудование".

Новый пакет помощи предоставляется через полномочия президента США. Вооружение будет изъято из существующих американских запасов, чтобы они могли быстро отправиться в Украину на фронт.

Можно ли использовать оружие для ударов по РФ

Агентство AP обращает внимание, что согласно новой директиве США Украина может использовать такое оружие для ударов по территории страны-агрессора России, если там "силы атакуют или готовятся к нападению".

Однако это не касается использования ракет ATACMS, предоставленных США, или ракет большой дальности и других боеприпасов для нанесения "наступательных" ударов внутри России.

Ожидается, что 7 июня Байден встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Париже.

Основные характеристики ATACMS / Инфографика Главреда

Встреча Байдена и Зеленского

В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский дважды встретится с американским лидером Джо Байденом. Первая встреча состоится уже на этой неделе.

В частности, Зеленский и Байден проведут встречу на этой неделе во Франции. Оба президента будут присутствовать на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии.

Зеленский и Байден также встретятся на полях саммита G7, который пройдет 13-15 июня в Италии. Ожидается, что внимание будет сосредоточено на использовании замороженных активов России в пользу Украины.

При этом Байден пропустит саммит мира в Швейцарии, который состоится в июне. Глава Белого дома будет на мероприятии, посвященному предвыборному сбору средств в Калифорнии.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред