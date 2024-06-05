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Зеленский и Байден проведут две встречи: о чем будут говорить президенты

Анна Ярославская
5 июня 2024, 06:59
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Сначала Зеленский и Байден проведут встречу во Франции, а потом - на полях саммита G7.
Зеленский и Байден проведут две встречи: о чем будут говорить президенты
Зеленский и Байден проведут две встречи в ближайшие недели / Коллаж: Главред, фото: ОПУ

В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский дважды встретится с американским лидером Джо Байденом. Первая встреча состоится уже на этой неделе. Об этом сообщил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

В частности, Зеленский и Байден проведут встречу на этой неделе во Франции. Оба президента будут присутствовать на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии. Как отметил Салливан, Байден "будет иметь возможность пообщаться с президентом Зеленским", пишет издание AFP.

"Он [Байден] проведет с ним встречу, чтобы поговорить о положении дел в Украине и о том, как мы можем продолжить и углубить нашу поддержку Украины", - отметил советник Белого дома.

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Зеленский и Байден также встретятся на полях саммита G7, который пройдет 13-15 июня в Италии. Ожидается, что внимание будет сосредоточено на использовании замороженных активов России в пользу Украины.

Визит Зеленского во Францию

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня отправится с рабочим визитом во Францию.

Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Международная церемония пройдет в Сен-Лоран-сюр-Мер, на пляже Омаха.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, с Зеленским он обсужит дальнейшую помощь Украине.

Саммит мира в Швейцарии – последние новости по теме

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис возглавит делегацию США на глобальном Саммите мира в Швейцарии, инициированном президентом Владимиром Зеленским.

Президент США Джо Байден пропустит саммит мира в Швейцарии, который состоится в июне. Глава Белого дома будет на мероприятии, посвященному предвыборному сбору средств в Калифорнии.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно

15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.

На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.

Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Тем временем страна-агрессор Россия подготовила спецоперацию, в частности, дипломатического давления, чтобы помешать Украине собрать большое количество участников. Сама РФ, по понятным причинам, на мероприятие не приглашена.

Пекин отказался от участия в саммите мира, объясняя это тем, что выступает только за те события по урегулированию "украинского конфликта", где одинаково будет представлена ​​позиция и Украины, и России.

инфографика, Саммит мира
Саммит мира - основные цели / Инфогарфика: Главред

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