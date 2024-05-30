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Сколько нужно "перемолоть" россиян, чтобы РФ закончила войну: эксперт поразил ответом

Ангелина Подвысоцкая
30 мая 2024, 18:04обновлено 30 мая, 18:39
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Дмитрий Снегирев утверждает, что у россиян еще есть возможность устраивать "мясные штурмы".
ВСУ
Какие потери заставят РФ закончить войну / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

России все равно на то, сколько гибнет оккупантов на фронте. Ни одна цифра не станет красной линией, которая остановит войну. Об это во время чата на Главреде рассказал военный аналитик, сооснователь общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

"Вспомните заявление бывшего главнокомандующего Сил обороны Украины Валерия Залужного: нашей ошибкой было то, что мы считали, что потери на уровне 200-300 тысяч убитых остановят оккупантов. Это колоссальные потери для любой страны, но не для России. Россия никогда не считала количество погибших ни со стороны противника, ни свои. "Бабы ещё нарожают" – это устойчивый подход в РФ", - говорит он.

Он также отмечает, что есть огромная разница в мобилизационном потенциале РФ и Украины - 12 миллионов и 2,5 миллиона соответственно. Такая разница позволяет врагу постоянно использовать "мясные штурмы" на поле боя.

Смотрите видео чата на Главреде с Дмитрием Снегиревым:

В то же время Путин не объявляет мобилизацию и ему удается пополнять личный состав из трех источников:

1. Тотальная мобилизация на оккупированных территориях Украины (Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области).

2. Заключенные, которые могут заключать договор с министерством обороны РФ напрямую. В российских тюрьмах более 300 тысяч заключённых.

3. "Добровольцы", в том числе и иностранные. Достаточно платить непальцу 500 долларов (это копейки, по сравнению с зарплатой российского вояки), чтобы количество "добровольцев" было более чем достаточным, говорит Снегирев.

Все это позволяет Кремлю ежемесячно находить по 30-40 тысяч россиян для пополнения рядов оккупационных войск.

"Более того, за счёт тотальной мобилизации на оккупированных территориях решается два вопроса: во-первых, пополнение личного состава российских войск; во-вторых, замещение коренного мужского населения захваченных территорий. И неслучайно сейчас на оккупированных территориях засилье "трудовых мигрантов", которыми в основном являются граждане среднеазиатских государств и россияне из депрессивных районов Российской Федерации", - объясняет эксперт.

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Потери РФ в войне - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, за последнюю неделю активных боев по всей линии фронта (с 19 по 26 мая) Силы обороны Украины уничтожили 8900 российских оккупантов. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время прорыва российских оккупационных войск в Харьковской области потери среди личного состава российских захватчиков были в восемь раз больше, чем у украинской армии.

По данным Генштаба, с начала активных наступательных действий на севере Харьковской области российские оккупационные войска потеряли почти 2 тысячи военных и 342 единицы вооружения и военной техники.

потери РФ
Потери РФ в войне против Украины / инфографика Главред

Потери Украины и России в войне

Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.

По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер").

Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

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