Зеленский поедет с визитом в Берлин и впервые лично выступит в Бундестаге

На следующей неделе в Берлине состоится конференция по вопросам восстановления Украины.

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Владимир Зеленский 11 июня выступит в Бундестаге / Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе поедет с рабочим визитом в Германию - в Берлине состоится конференция по вопросам восстановления Украины.

Как пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, во вторник Зеленский отправится в Берлин, где, как ожидается, выступит с речью в Бундестаге.

Конференция по вопросам восстановления Украины, организованная Федеральным министерством иностранных дел Германии, состоится 11 и 12 июня.

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Немецкое издание подчеркнуло, что хотя это будет не первый визит Зеленского в Берлин с начала войны, он впервые лично выступит в Бундестаге. Для этого депутаты должны были бы собраться на специальное заседание.

Визит Зеленского во Францию - последние новости

Президент Владимир Зеленский 6 июня прибыл в Париж. Поездка Зеленского совпала с 80-летней годовщиной высадки союзников в Нормандии. Примечательно, что Париж не позвал на событие российского диктатора Владимира Путина, хотя и разрешил участие в мероприятиях российской делегации.

7 июня украинского лидера примет в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон. У Макрона запланирована также личная встреча с Джо Байденом после завершения торжеств.

Тем временем президент Франции подтвердил предоставление ВСУ разрешения наносить удары по территории России французским вооружением. При этом иностранный лидер не уточнил дальности этих атак.

Макрон также объявил, что Украина получит в рамках очередного пакета помощи от Франции боевые самолеты Mirage 2000-5.

Кроме того, Франция планирует подготовить полноценную бригаду украинских военных численностью 4500 тысяч человек.

Истребители Mirage 2000 - что о них известно Mirage 2000 – французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation. Основной боевой самолет военно-воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки. Ударный Mirage-2000D является носителем крылатых ракет SCALP-EG и другого управляемого авиационного вооружения.

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