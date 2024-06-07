Россия изменила тактику ударов по энергетике: Украину ждут проблемы – WP

В результате атак российских оккупантов потеряно более 9 гигаватт генерирующих мощностей, почти половина энергопроизводства, сказал Денис Шмыгаль.

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Войска РФ бьют по тепловым и гидроэлектростанциям / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Агрессор Россия поменяла тактику ударов по энергетике Украины, из-за чего в стране отключения света. Враг атакует тепловые и гидроэлектростанции ракетами, а по системе электропередачи бьет БПЛА. Украинское государство потеряло более половины энергопроизводства военного времени. Власти пытаются решить проблему, но нужное оборудование могут не успеть доставить до зимы.

В материале The Washington Post говорится, что в Украине продолжают отключать свет, в том числе и в Киеве, где выключают даже светофоры.

Как отмечают журналисты, Москва решила изменить свою тактику ударов по энергетике. Теперь оккупанты бьют по тепловым и гидроэлектростанциям, система электропередачи атакуется беспилотниками. Враг все чаще попадает по целям.

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Украине, по словам чиновников, не хватает систем ПВО и боеприпасов для прикрытия энергетических объектов. Их дефицит сложился отчасти по причине задержки с поставками вооружений со сторона стран-партнеров на Западе.

"Система сталкивается с дисбалансом и дефицитом"

Журналисты акцентировали внимание на том, что больше половины энергетических потребностей Украины покрывается за счет атомной энергии, которая может составлять приблизительно 70% электроэнергии в длительные периоды высокого ее потребления зимой.

"Однако тепловые и гидроэлектростанции обеспечивают дополнительные электрические мощности, необходимые потому, что их можно относительно быстро наращивать для покрытия краткосрочного роста потребления. Без этих дополнительных мощностей энергосистема сталкивается с дисбалансом и дефицитом", - пишет WP.

Приводятся и словам премьера Дениса Шмыгаля, который сказал, что Украина потеряла более 9 гигаватт генерирующих мощностей – половину всего энергопроизводства страны во время войны.

Плановые отключения света будут все лето?

Согласно предположениям, плановые отключения с перерывами будут все лето: атомные электростанции на плановом техническом обслуживании, а потребление электричества растет вследствие повышения температуры и работы кондиционеров. Импорта энергии из соседних стран недостаточно.

Украина ждет оборудование на зиму

Государство будет стараться получить нужное оборудование для электростанций, чтобы увеличить производство электричества. Большую часть оборудования нужно заказывать уже сразу. Есть риски, что оно не успеет доехать к зиме.

Отключения света в Украине – главные новости по теме:

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В Укрэнерго опубликовали графики отключения света на 7 июня. Лимиты будут действовать в течение всех суток. Дефицит электричества в системе продолжается.

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

В июле свет в Украине могут отключать на 10 часов, считает председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его мнению, ситуация может улучшиться в сентябре, когда заработают два атомных энергоблока.

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