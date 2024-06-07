Новое контрнаступление ВСУ: названы сроки и условия для его начала

Более локальное наступление ВСУ будет зависеть от конкретной ситуации на фронте, считает Давид Шарп.

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ВСУ могут начать контрнаступление на одном из участков фронта / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Вполне вероятно, что ВСУ могут начать контрнаступление на одном из участков фронта. Чем меньше будет участок, тем успешнее могут быть действия украинских сил обороны, считает военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, передает 24 Канал.

Он также отметил, что существуют и угрозы, которые заключаются в том, что только недавно ситуация с поставками оружия в Украину начала налаживаться.

"Не имея уверенности и запаса прочности по оружию стоит относиться осторожно к перспективам контрнаступления", - отметил аналитик. видео дня

По его словам, есть и чисто военный фактор, который может влиять на контрнаступательные действия. Он касается живой силы, сформированных резервов, и насколько эти резервы являются обученными и подготовленными.

"Однако это только при условии достаточного количества боеприпасов, стволов и т.д.", - подчеркнул Шарп.

Военный обозреватель отметил, что если все выше перечисленные факторы сойдутся, то теоретически контрнаступательные действия могут быть реальными в 2025 году.

"Более локальное наступление будет зависеть от конкретной ситуации на фронте и условий", - подытожил он.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, ВСУ проводят мероприятия по стабилизации ситуации на фронте. Остановка российского наступления напрямую связана с логистикой поставок военно-технического снаряжения со стороны наших партнеров: США, Великобритании и ряда европейских стран.

По словам военного аналитика Петра Черника, украинские военные способны пойти в контрнаступление. Сейчас даже погодные условия благоприятны для этого.

В частности, Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступательным действиям, чтобы оттеснить российские войска, которые захватили территорию на северо-востоке Харьковской области.

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