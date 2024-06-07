Сожгли "жирные" цели: ВСУ накрыли огнем из HIMARS оккупантов на Юге

Украинские разведчики обнаружили место сосредоточения войск РФ, где кроме живой силы было много техники противника. После чего по врагу нанесли несколько ударов.

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Ударом HIMARS украинские военные уничтожили скопление врага / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

На Южном направлении зафиксировали скопление нескольких десятков бойцов оккупационной армии РФ с тяжелой и автомобильной техникой. В результате ударов HIMARS российские военные понесли значительные потери.

Вражеские цели и личный состав сжег экипаж БПЛА 73-го морского центра ССО, сообщили в Telegram Силы Специальных Операций ВС Украины.

Они опубликовали кадры, на которых видно момент обнаружения и ликвидации скопления противника. Эффектно взрывались блиндажи, наземные укрытия, техника и живая сила страны-агрессора.

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Спецназовцы не указали точные потери врага, однако там, где до ударов было немало солдат оккупационной армии, после ударов было видно лишь нескольких захватчиков, которые бежали в разные стороны. Ликвидировать такое скопление врага удалось с помощью HIMARS.

"По вражеской цели операторы ССО скорректировали огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны", - говорится в сообщении.

Что такое Силы специальных операций ВСУ ССО - отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные способности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

Удары украинских сил по оккупационным войскам РФ

Напомним, недавно на Юге ВСУ нанесли удары по более чем 20 единицам вооружения и нескольким командным пунктам врага. Оккупанты также потеряли целую роту.

Ранее в РФ недалеко от границы с Сумской областью была уничтожена военная колонна российских оккупационных сил в результате ударов FPV-дронов.

ВСУ продолжают уничтожать силы оккупантов и на Харьковском направлении, где накануне на подступах к Волчанску уничтожили танк Т-62.

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