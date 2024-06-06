Армия РФ выходит из Харьковской области: ВСУ разбили полк российских оккупантов

1009-й мотострелковый полк РФ после столкновения с ВСУ понес критические потери - 90% личного состава противника ликвидировано. В нем были и "вагнеровцы", которые после увиденного просто отказались идти на штурм в направлении Волчанска без поддержки тяжелой техники, говорится в сообщении росСМИ.
"1009-й полк, 25 бригада, 6 армия. В основном мобилизованные из Псковской области. Стояли до последнего, но выполнили долг. Черные дни для наших ребят и их родственников на Харьковском направлении", - говорится в сообщении.
Оккупанты сами признают, что ситуация для них крайне тяжелая, ведь даже если им удается продвинуться под Волчанском на 300 метров утром, то уже к вечеру они отступают на 500 метров, причем с огромными потерями.
Кроме того многие из тех, кто воочию видит многочисленные потери на Харьковщине, отказывается идти на штурмы. Однако это им также дорого стоит.
"В 9 мотострелковом полку 18 дивизии ребята на передке просто отказались выполнять приказ. Ничем хорошим для них это не закончится, но, видимо что, прилетит и их командирам", - рассказали они.
Какие потери российских войск за два года войны в Украине?
В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - не менее 100 тыс. оккупантов.
По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2 700 танков и 5 000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными являются около 350 000 человек.
Провал наступления РФ на Харьковщине - что известно
The Telegraph пишет, что российское наступление в Харьковской области, начатое в начале мая, стало полным провалом. Необдуманные действия российского военного командования привели к неудаче.
Напомним, ВСУ недавно провели успешную контратаку в Волчанске и вернули под свой контроль ряд позиций в городе.
Ранее стало известно, что российская оккупационная армия несет огромные потери на поле боя. Поэтому вторая фаза наступления РФ на Харьковщине может вообще не состояться.
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