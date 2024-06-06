УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Армия РФ выходит из Харьковской области: ВСУ разбили полк российских оккупантов

Anna Voitanovych
6 июня 2024, 11:13
118
Украинская армия "перемолола" значительную часть вражеской группировки под Волчанском. Из-за этого командование противника идет на губительный шаг.
Армия РФ, солдаты та танках
ВСУ заставили врага выводить войска с Харьковского направления / Коллаж: Главред, фото: flickr

1009-й мотострелковый полк РФ после столкновения с ВСУ понес критические потери - 90% личного состава противника ликвидировано. В нем были и "вагнеровцы", которые после увиденного просто отказались идти на штурм в направлении Волчанска без поддержки тяжелой техники, говорится в сообщении росСМИ.

"1009-й полк, 25 бригада, 6 армия. В основном мобилизованные из Псковской области. Стояли до последнего, но выполнили долг. Черные дни для наших ребят и их родственников на Харьковском направлении", - говорится в сообщении.

Оккупанты сами признают, что ситуация для них крайне тяжелая, ведь даже если им удается продвинуться под Волчанском на 300 метров утром, то уже к вечеру они отступают на 500 метров, причем с огромными потерями.

видео дня

Кроме того многие из тех, кто воочию видит многочисленные потери на Харьковщине, отказывается идти на штурмы. Однако это им также дорого стоит.

"В 9 мотострелковом полку 18 дивизии ребята на передке просто отказались выполнять приказ. Ничем хорошим для них это не закончится, но, видимо что, прилетит и их командирам", - рассказали они.

Какие потери российских войск за два года войны в Украине?

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - не менее 100 тыс. оккупантов.

По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2 700 танков и 5 000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными являются около 350 000 человек.

Провал наступления РФ на Харьковщине - что известно

The Telegraph пишет, что российское наступление в Харьковской области, начатое в начале мая, стало полным провалом. Необдуманные действия российского военного командования привели к неудаче.
Напомним, ВСУ недавно провели успешную контратаку в Волчанске и вернули под свой контроль ряд позиций в городе.
Ранее стало известно, что российская оккупационная армия несет огромные потери на поле боя. Поэтому вторая фаза наступления РФ на Харьковщине может вообще не состояться.

Новости о ситуации на фронте, которые могут вас заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ
Реклама

Главное за день

Когда будет самая тяжелая ситуация в энергосистеме: в "Укрэнерго" сделали важное заявление

Когда будет самая тяжелая ситуация в энергосистеме: в "Укрэнерго" сделали важное заявление

11:38 Украина
РФ ударила по "Эпицентру" и домам на Херсонщине: вспыхнули масштабные пожары

РФ ударила по "Эпицентру" и домам на Херсонщине: вспыхнули масштабные пожары

10:31 Украина
"Морской удар, все - в цель": бойцы ГУР уничтожили в Крыму вражеское судно

"Морской удар, все - в цель": бойцы ГУР уничтожили в Крыму вражеское судно

10:31 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Не волшебная история : Боярский раскрыл правду про роман Заворотнюк и Жигунова 31260

"Не волшебная история": Боярский раскрыл правду про роман Заворотнюк и Жигунова

Украину накрывают дожди: каким регионам готовиться к ухудшению погоды 3577

Украину накрывают дожди: каким регионам готовиться к ухудшению погоды

Свет будет весь день: названа область, где 6 июня не будут отключать электроэнергию 2916

Свет будет весь день: названа область, где 6 июня не будут отключать электроэнергию

ВСУ уничтожили рекордное количество оккупантов и техники: у врага пена изо рта 2204

ВСУ уничтожили рекордное количество оккупантов и техники: у врага пена изо рта

Последние новости

11:38

Когда будет самая тяжелая ситуация в энергосистеме: в "Укрэнерго" сделали важное заявление

11:31

Доходы РФ от нефти взлетели: в СМИ раскрыли, как Кремль "адаптировался" к санкциям

11:13

Армия РФ выходит из Харьковской области: ВСУ разбили полк российских оккупантов

11:12

Развод Алсу и Абрамова: стало известно, что сделал муж певицы

10:52

Жена удивила мужа задорным завтраком: в Сети едва сдерживают слезы от смеха

Россия подошла к черте, через месяц армия Путина будет вынуждена сесть в глухую оборону – ЖдановРоссия подошла к черте, через месяц армия Путина будет вынуждена сесть в глухую оборону – Жданов
10:36

Китайский гороскоп на завтра 7 июня: Тиграм - мощные изменения, Свиньям - разрыв отношений

10:31

РФ ударила по "Эпицентру" и домам на Херсонщине: вспыхнули масштабные пожарыФотоВидео

10:31

"Морской удар, все - в цель": бойцы ГУР уничтожили в Крыму вражеское судно

10:27

Как избавиться от жирных пятен на кухонной мебели: 2 лучших способа

Реклама
10:26

Церковный праздник 7 июня: почему в этот день стоит надеть золотые украшения

09:57

На Днепропетровщине дрон РФ попал в рейсовый автобус: деталиФото

09:54

"Служу украинскому народу": Сергей Жадан вступил в ВСУ и показал первые кадры

09:40

РФ ударила дронами по автобусу с пассажирами и объекту инфраструктуры: что известноФото

09:29

Гороскоп на завтра 7 июня: Овнам - смущающие слова, у Стрельцов все развалится

09:01

"Ну прям Киркоров": сын Анастасии Стоцкой стал копией путиниста - редкий кадр

08:59

В Чехии пассажирский поезд столкнулся с грузовым: 4 жертвы и десятки раненых

08:58

Украина страдает от обстрелов РФ из-за нерешительности США: аналитики объяснили угрозы

08:45

Без открывалки и зажигалки: как легко открыть бутылкуВидео

08:41

Мужчина ловил рыбу и поймал более 4 млн гривен: как ему это удалось

08:36

Argentem Creek Partners осуществляет фальсификацию документов для блокирования Одесского зернового терминала - СМИ

Реклама
08:29

Почему жители Киева сидят без света дольше, чем другие регионы: в Yasno раскрыли проблемы

08:27

Украина требует от США активизировать подготовку пилотов ВСУ на F-16 - Politico

08:10

Лишать или не лишать миллионы украинских граждан за рубежом украинского гражданства?мнение

08:07

Мурат Налчаджиоглу огорошил заявлением после расставания со своей девушкой - детали

07:44

Оккупанты пытаются вклиниться в оборону ВСУ на Покровском направлении — Генштаб

06:59

Дроны дважды атаковали единственный действующий НПЗ в Ростовской области: вспыхнул пожарВидео

06:30

Будут неприятности: 4 знака зодиака, которых счастливчиками в июне точно не назовешьВидео

06:10

Россияне на низком старте: что ждет оккупантовмнение

05:55

Весь график красный: Украину накрыла невероятно затяжная магнитная буря

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти букву O

04:50

Вкусный и освежающий: как сделать квас из хлеба - рецепт, который приятно удивитВидео

04:14

Почему запрещено ставить комнатные растения в спальню: ответ удивит

03:30

"Ударим по РФ на глубину 80 км": Россия вынуждена оттягивать резервы от границы - Жданов

03:00

В штурм пойдут десятки тысяч солдат: РФ готовится к летнему наступлению - Defence Express

02:39

Шикарная клумба без хлопот: садовод назвала топ 10 цветов-самосевокВидео

02:00

Покоя ему не будет: российский продюсер "зарыл" внука Аллы Пугачевой

01:30

Есть еще порох: 61-летней Деми Мур приписывают роман с молодой поп-звездой - СМИ

01:00

РФ угрожает французским инструкторам в Украине: Париж готовит ответ

00:03

Свет будет весь день: названа область, где 6 июня не будут отключать электроэнергию

00:00

'Скала' Джонсон прокомментировал съемку в одном голливудском кино с Усиком

Реклама
05 июня, среда
22:58

Байден не готов поддержать "НАТОвизацию" Украины: в США разъяснили позицию президента

22:41

"Шторм… ATACMS": Путин позорно запутался в наименованиях западных ракетВидео

22:16

12 областей без света: где ввели аварийные отключения электроэнергии

21:50

Наступление РФ на Харьковщине стало провалом: в The Telegraph разнесли россиян

21:49

Жданов "на пальцах" объяснил, как два Patriot защитят Харьков от ударов

21:42

"Не волшебная история": Боярский раскрыл правду про роман Заворотнюк и Жигунова

21:37

Разрушен отель в курортном поселке: РФ ударила ракетой по Одесской области

21:03

Какой сорт огурцов можно посадить в июне: советы, которых многие не знаютВидео

20:56

В одном из крупных городов отключения света будут более длительными

20:34

США должны дать больше свободы: Джонсон раскритиковал ограничения на удары ВСУ по РФВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять