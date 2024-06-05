УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Путину нечем отвечать": Жданов описал главную проблему в армии РФ

Алёна Воронина
5 июня 2024, 14:50
244
Вторая фаза наступления на Харьковщине теперь вообще может не состояться, отметил военный эксперт.
'Путину нечем отвечать': Жданов описал главную проблему в армии РФ
Жданов описал главную проблему в армии РФ/ коллаж: Главред, Фото: УНИАН, mil.ru

Российская оккупационная армия несет огромные потери на поле боя. Скоро группировка войск противника начнет сокращаться, и стране-агрессору России всё труднее будет покрывать свои потери.

Но самая большая проблема, которая сейчас есть в армии РФ - малое количество запасов военной техники и вооружения. Таким образом даже если РФ удастся мобилизовать в оккупационную армию еще значительную часть россиян, то военной техники и вооружения для захватчиков просто не хватит. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

Жданов оценил, какое влияние имели удары Украины по российским зенитно-ракетным комплексам на территории РФ после того, как западные страны разрешили бить по территории России своим оружием. По словам военного эксперта, после таких ударов вторая фаза наступления оккупантов на Харьковщине теперь вообще может не состояться, или же состоится, но в урезанном виде.

видео дня

"Ведь посмотрите, по чему был нанесен первый удар западным оружием в Белгородской области - по системе ПВО С-400. Более того, Франция говорит, что, если нужно, Украина может бить SCALP по России, никаких проблем. И нам нужно убрать ПВО противника, чтобы наш МиГ-29 мог подойти к границе РФ и сбросить Storm Shadow или SCALP. Французы еще и уточнили, что можно бить их оружием по аэродромам в Курской и Брянской областях столько, сколько захотим", - сказал Жданов.

Он отметил, что Запад всёе больше давит на Россию, а российскому диктатору Владимиру Путину нечем отвечать.

"Чем ответит? Массированным ударом? Мы уже знаем, что это такое, а также как с этим бороться. Если бы у Путина была в резерве хотя бы одна общевойсковая армия, он мог бы ее перебросить на фронт и попытаться сдвинуть фронт с мертвой точки. Но у него нет стратегического резерва. Кстати, в этом месяце мы поставим рекорд по российским потерям - и мобилизационная система РФ начнет давать сбой. Те 25-30 тысяч человек, которые Россия набирает в месяц, на 30-40% не покроют потерь, которые российская армия понесла в мае. А это говорит о том, что группировка войск противника начнет сокращаться", - говорит военный эксперт.

Жданов отметил, что при этом в России уже острый дефицит вооружений, нехватка бронетехники. По его словам, даже если РФ удастся пополнить свои потери личного состава за счет мобилизованных, то им нечем будет воевать из-за недостатка техники и вооружения.

"Думаю, что Путин из-за внутренней ситуации в РФ не решится выйти к народу и сказать, что нужно еще 300-500 тысяч человек, чтобы кардинально изменить ситуацию на фронте. Однако если вдруг он решится на этот шаг, и Россия за полгода (в лучшем случае) наберет 300 тысяч, а мы по мере поступления западного оружия будем наносить РФ всё больше и больше потерь, то встанет вопрос - что формировать из этих 300 тысяч. Формировать маршевые (пехотные) батальоны? Ведь где взять танки и боевые бронированные машины для такого войска? Поэтому Россия подходит к черте, когда человеческий ресурс не будет играть большой роли, потому что нет запасов вооружений", - сказал военный эксперт.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что ВСУ разгромили колонну россиян по дороге в Волчанск. В Волчанске всё еще продолжаются тяжелые бои с оккупантами.

Также ранее сообщалось, что россияне прорвались возле Волчанска - в ISW раскрыли, почему они замедлили наступление. Командир украинского взвода, который действует на севере Харьковской области, заявил, что захватчики продолжают вести тяжелые пехотные наступления.

Напомним, Россия избавится от всех военно-транспортных Ан-22 - стала известна причина. Россия выводит из эксплуатации все имеющиеся военно-транспортные самолеты Ан-22 "Антей", обратили внимание аналитики Defense Express.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине вторжение России Олег Жданов
Реклама

Главное за день

РФ может начать наступление на новом направлении на Харьковщине: в ВСУ оценили угрозу

РФ может начать наступление на новом направлении на Харьковщине: в ВСУ оценили угрозу

15:40 Украина
"Путину нечем отвечать": Жданов описал главную проблему в армии РФ

"Путину нечем отвечать": Жданов описал главную проблему в армии РФ

14:50 Украина
РФ стягивает на границу с Харьковщиной новые войска: где наступают россияне

РФ стягивает на границу с Харьковщиной новые войска: где наступают россияне

14:13 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

В Украине резко снизится температура: синоптик назвала дату похолодания 10249

В Украине резко снизится температура: синоптик назвала дату похолодания

Красиво жить не запретишь: раскрыта личность мужа Анны Заворотнюк 9975

Красиво жить не запретишь: раскрыта личность мужа Анны Заворотнюк

Ситуация резко изменилась: колонны оккупантов перешли в наступление на Часов Яр - ВСУ 5628

Ситуация резко изменилась: колонны оккупантов перешли в наступление на Часов Яр - ВСУ

Дело не в Путине: аналитик объяснила истинную цель войны РФ в Украине 5530

Дело не в Путине: аналитик объяснила истинную цель войны РФ в Украине

Последние новости

15:40

РФ может начать наступление на новом направлении на Харьковщине: в ВСУ оценили угрозу

15:35

Как очистить стену от плесени и грибка: очень простой, но эффективный способВидео

15:25

Меган Маркл и принц Гарри получили публичное унижение

14:50

"Путину нечем отвечать": Жданов описал главную проблему в армии РФ

14:43

ВСУ уничтожили рекордное количество оккупантов и техники: у врага пена изо рта

Существует 5 сценариев для введения войск НАТО в Украину - Наталья ГлобаСуществует 5 сценариев для введения войск НАТО в Украину - Наталья Глоба
14:38

Таки появился: как выглядел бывший Заворотнюк в день ее похорон

14:32

Когда празднуют летнее солнцестояние: приметы, которыми не стоит пренебрегатьВидео

14:32

Леди Гага прокомментировала слухи о своей беременностиВидео

14:13

РФ стягивает на границу с Харьковщиной новые войска: где наступают россияне

Реклама
13:56

Владимир Дантес обновил данные и проходит ВВК - подробности

13:35

Россия подошла к черте, через месяц армия Путина будет вынуждена сесть в глухую оборону – Жданов

13:19

Фанаты в недоумении: невестка Софии Ротару стала выглядеть, как ее дочь

13:15

Украину накрывают дожди: каким регионам готовиться к ухудшению погоды

13:11

Как избавиться от мух: самое простое самодельное средство из 2 ингредиентовВидео

12:52

Выманивают ВСУ: названо направление, где оккупанты готовят удар - это не Харьков

12:11

Свет будет лишь 2-4 часа в день: украинцам нужно готовиться к жизни в холоде и темноте - FT

11:59

Крымский мост под прицелом: Плетенчук заявил о серьезных логистических проблемах РФ

11:56

Россия усилила закупку советской техники по всему миру: эксперт назвал причину

11:54

Единственная справедливая формула: в МИД ответили на мирный план Китая

11:50

Россияне начинают нервничать: в ISW рассказали о преимуществах ВСУ на фронте

Реклама
11:24

Еще одной категории украинцев запретили выезжать из страны: что известно

11:17

В Украине подорожают бензин и дизельное топливо: на сколько вырастет ценаВидео

10:57

Россияне прорвались возле Волчанска: в ISW раскрыли, почему они замедлили наступление

10:50

Вернуться в Украину и пойти в ТЦК: новое требование для 17-летних юношей - детали

10:44

Китайский гороскоп на завтра 6 июня: Змеям - потеря близких, Свиньям - слезы

10:20

Кейт Миддлтон может никогда не вернуться к своим обязанностям

10:14

Нашла еще одного предателя: путинистка Поплавская "слила" помощника диктатора Путина

10:09

Рада хочет разрешить военной полиции заходить в жилье и легализировать доносы

10:05

Будут отключения по 10 часов: стало известно, когда ситуация со светом станет еще хужеВидео

09:50

РФ начала атаковать украинские города "Искандерами": Жданов предупредил об угрозах

09:17

Молодуха путиниста Петросяна бросила на него дочь и уехала из дома

09:15

"Надо как-то заканчивать войну": а вы Путина спросили?мнение

08:49

РФ ударила по Украине десятками дронов: есть "прилет" в промышленный объект

08:44

Альбина Джанабаева показала детей от Валерия Меладзе - детали

08:30

Церковный праздник 6 июня: что нельзя делать на преподобного Виссариона

08:00

Война за Тайвань: астролог рассказал, когда Китай пойдет в наступлениеВидео

07:56

"Важные возможности для Украины": в США анонсировали новый пакет военной помощи

06:59

Зеленский и Байден проведут две встречи: о чем будут говорить президенты

06:02

Как избежать краха энергетики?мнение

05:30

Россия избавится от всех военно-транспортных Ан-22: в чем причина

Реклама
05:00

Гороскоп на завтра 6 июня: Львам - полный отрыв, Стрельцам - сильное давление и стресс

04:34

Как прочистить забитую раковину: мужчина показал удивительный лайфхакВидео

03:45

Почему говорить "горбушка хліба" - неправильно: как заменить это словосочетание

02:30

"Есть качели": у Зеленского оценили отказ Байдена участвовать в Саммите мира

02:01

Дело не в Путине: аналитик объяснила истинную цель войны РФ в Украине

01:30

Фамильное сходство: Мадонна показала трогательные кадры с 93-летним отцом

00:56

19-летняя дочь Клаудии Шиффер затмила маму на модном показе

00:03

Будут ли направлять на ВВК через приложение Резерв+: ответ Минобороны

04 июня, вторник
23:45

Красиво жить не запретишь: раскрыта личность мужа Анны Заворотнюк

23:28

"Ожидаем прожарки": РФ готовится к удару ВСУ по Крымскому мосту - Атеш

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки і хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять