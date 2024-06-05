'Путину нечем отвечать': Жданов описал главную проблему в армии РФ

Вторая фаза наступления на Харьковщине теперь вообще может не состояться, отметил военный эксперт.

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Жданов описал главную проблему в армии РФ/ коллаж: Главред, Фото: УНИАН, mil.ru

Российская оккупационная армия несет огромные потери на поле боя. Скоро группировка войск противника начнет сокращаться, и стране-агрессору России всё труднее будет покрывать свои потери.

Но самая большая проблема, которая сейчас есть в армии РФ - малое количество запасов военной техники и вооружения. Таким образом даже если РФ удастся мобилизовать в оккупационную армию еще значительную часть россиян, то военной техники и вооружения для захватчиков просто не хватит. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

Жданов оценил, какое влияние имели удары Украины по российским зенитно-ракетным комплексам на территории РФ после того, как западные страны разрешили бить по территории России своим оружием. По словам военного эксперта, после таких ударов вторая фаза наступления оккупантов на Харьковщине теперь вообще может не состояться, или же состоится, но в урезанном виде.

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"Ведь посмотрите, по чему был нанесен первый удар западным оружием в Белгородской области - по системе ПВО С-400. Более того, Франция говорит, что, если нужно, Украина может бить SCALP по России, никаких проблем. И нам нужно убрать ПВО противника, чтобы наш МиГ-29 мог подойти к границе РФ и сбросить Storm Shadow или SCALP. Французы еще и уточнили, что можно бить их оружием по аэродромам в Курской и Брянской областях столько, сколько захотим", - сказал Жданов.

Он отметил, что Запад всёе больше давит на Россию, а российскому диктатору Владимиру Путину нечем отвечать.

"Чем ответит? Массированным ударом? Мы уже знаем, что это такое, а также как с этим бороться. Если бы у Путина была в резерве хотя бы одна общевойсковая армия, он мог бы ее перебросить на фронт и попытаться сдвинуть фронт с мертвой точки. Но у него нет стратегического резерва. Кстати, в этом месяце мы поставим рекорд по российским потерям - и мобилизационная система РФ начнет давать сбой. Те 25-30 тысяч человек, которые Россия набирает в месяц, на 30-40% не покроют потерь, которые российская армия понесла в мае. А это говорит о том, что группировка войск противника начнет сокращаться", - говорит военный эксперт.

Жданов отметил, что при этом в России уже острый дефицит вооружений, нехватка бронетехники. По его словам, даже если РФ удастся пополнить свои потери личного состава за счет мобилизованных, то им нечем будет воевать из-за недостатка техники и вооружения.

"Думаю, что Путин из-за внутренней ситуации в РФ не решится выйти к народу и сказать, что нужно еще 300-500 тысяч человек, чтобы кардинально изменить ситуацию на фронте. Однако если вдруг он решится на этот шаг, и Россия за полгода (в лучшем случае) наберет 300 тысяч, а мы по мере поступления западного оружия будем наносить РФ всё больше и больше потерь, то встанет вопрос - что формировать из этих 300 тысяч. Формировать маршевые (пехотные) батальоны? Ведь где взять танки и боевые бронированные машины для такого войска? Поэтому Россия подходит к черте, когда человеческий ресурс не будет играть большой роли, потому что нет запасов вооружений", - сказал военный эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что ВСУ разгромили колонну россиян по дороге в Волчанск. В Волчанске всё еще продолжаются тяжелые бои с оккупантами.

Также ранее сообщалось, что россияне прорвались возле Волчанска - в ISW раскрыли, почему они замедлили наступление. Командир украинского взвода, который действует на севере Харьковской области, заявил, что захватчики продолжают вести тяжелые пехотные наступления.

Напомним, Россия избавится от всех военно-транспортных Ан-22 - стала известна причина. Россия выводит из эксплуатации все имеющиеся военно-транспортные самолеты Ан-22 "Антей", обратили внимание аналитики Defense Express.

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