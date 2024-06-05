В Украине подорожают бензин и дизельное топливо: на сколько вырастет цена

Бензин и дизель вырастут в цене после того, как Верховная Рада проголосует за законопроект о повышении акцизного налога на топливо.

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В Украине подорожают бензин и дизельное топливо/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о повышении акцизного налога на топливо. Когда этот законопроект будет окончательно проголосован и акцизы будут повышены, цена на бензин и дизельное топливо вырастет.

В целом бензин может подорожать на 1,5 гривны, а дизельное топливо - на 1,85 гривны. Об этом сказал президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук в эфире телеканала "Киев".

"Повышение акцизов в том виде, в котором были приняты в первом чтении, фактически создают предпосылки для незначительного подорожания во втором полугодии. Это где-то 1,5 гривны на литре по бензину и где-то 1,82-1,85 гривен на дизельном топливе", - отметил Косянчук. видео дня

В Украине подорожают бензин и дизельное топливо/ скрин

Смотрите видео с объяснением Косянчука, как в Украине могут вырасти цены на бензин и дизельное топливо:

Что такое акциз? Акциз – одна из разновидностей осуществляемых государством налогов (сборов), не связанных с получением прибыли предпринимателем (товаропроизводителем, торговцем). Это наиболее распространенные государственные косвенные (побочные) налоги на определенные продукты массового спроса (предметы роскоши, табак, алкогольные напитки, драгоценные металлы и прочее), которые взимают с производителей или продавцов товаров. Акциз включается в цену товара, оплачиваемую потребителем товара, а его размер и сумма взимаются в государственный или местный бюджет. Часто применяется к отдельным импортным товарам с целью защиты внутреннего рынка и поддержки отечественного товаропроизводителя, пишет Википедия.

ВР поддержала повышение ставок акцизного налога на топливо

Напомним, Верховная Рада во вторник, 4 июня, в первом чтении одобрила законопроект о повышении ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, который установлен в Европейском Союзе, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

В Законопроекте предусматривается, что могут быть увеличены следующие ставки акцизного налога на топливо:

бензины - 359 евро за 1000 л;

дизельное топливо - 330 евро за 1000 л.;

сжиженный газ - 70 евро за 1000 л.

В Украине может вырасти цена на бензин - что известно

Ранее сообщалось, что в Украине резко вырастут цены на бензин и газ - в парламенте приняли решение. Комитет Верховной рады по вопросам финансов поддержал изменения в Налоговый кодекс относительно приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога. Народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, что комитет поддержал проект №11256 об увеличении акцизов на топливо.

Также ранее эксперт дал прогноз, ждать ли в июне серьезного подорожания бензина. Как напомнил эксперт, Кабмин подал в Раду законопроект, предусматривающий приближение акцизов в Украине к уровню ЕС. И это на ценах на топливо сразу скажется.

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