В Украине резко вырастут цены на бензин и газ: в парламенте приняли решение

Комитет Верховной рады по вопросам финансов поддержал изменения в Налоговый кодекс относительно приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога.
Народный депутат Украины Ярослав Железняк в своем Telegram сообщил, что комитет поддержал проект № 11256 об увеличении акцизов на топливо. Он также поделился графиком по которому будет происходить увеличение.
Поэтому, ставки на дизельное топливо вырастут со 139,5 евро до 177,6 евро. Это приведет к подорожанию дизеля на АЗС на 1,95 гривен.
Ставки на автогаз вырастут с 52 до 165 евро - это приведет к подорожанию дизеля на АЗС на 5,8 гривен.
"Но очень интересная ситуация с акцизом на газ. Минфин не знает как так случилось, что в последний момент решили разно увеличить поднятие акцизов на газ. Там прям значительное повышение. В ходе поиска документов - оказалось, что увеличение на газ предложила "УкрНафта". Точнее Ростислав Шурма. Вместо акциза по детективу 70 евро - он будет 277 евро", - отметил Железняк.
Кто такой Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.
Напомним, что цена на бензин в Украине может достичь шокирующей отметки. Известно, что правительство выполняет рекомендацию ЕС по приближению законодательства Украины к европейскому в части акцизного налога.
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