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Эксперт спрогнозировал, подскочат ли цены на бензин из-за обстрелов

Дмитрий Видоменко
14 апреля 2024, 15:04
Топливный эксперт Сергей Куюн считает, что подорожания бензина не будет, ведь в Украине нет дефицита топлива
Бензин
Что будет с ценами на бензин - эксперт дал прогноз / коллаж Главред, фото УНИАН

В некоторых регионах Украины из-за обстрелов оккупантов из страны-агрессора РФ энергетики растет спрос на бензин. Об рассказал директор консалтинговой компании А-95 и эксперт в топливной сфере Сергей Куюн в комментарии "Главкому".

"Дополнительный спрос на бензин в определенных регионах (Харьков, Одесса) уже есть. Владельцы сетей заправочных станций подтверждают, что с этими обстрелами по энергетике реализация у них выросла. Если отключения электричества будут глобальными и пойдут по всем регионам, конечно, что этот спрос будет намного больше", ‒ говорит эксперт.

Но при этом Куюн считает, что повышенный спрос не приведет к подорожанию бензина. Он подчеркнул, что обычно на рост цен влияет дефицит топлива, которого в Украине пока не наблюдается.

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"Наоборот есть постоянный профицит - горючего больше, чем нам нужно. Соответственно, ценам не из-за чего расти", ‒ подытожил он.

Что такое бензин?

Бензин - популярный вид топлива, природная (произведенная из нефти) или искусственно полученная смесь углеводородов различного строения, которые кипят чаще всего между 40 °C и 205 °C, сообщает "Википедия".

Курс доллара в Украине

Напомним, ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине. В частности, такое мнение высказал аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может иметь спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

Как отметила председатель Совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова, уже в конце весны нынешнего года курс доллара может подскочить и достичь отметки в районе 40 гривен. Прошлогоднее долгое укрепление национальной валюты (курс колебался на уровне 37,3 – 37,8 грн) Коробкова объясняет долгой посевной кампанией.

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