УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Будет, как в Европе: цена на бензин в Украине может достичь шокирующей отметки

Мария Николишин
22 мая 2024, 12:02
156
Известно, что правительство выполняет рекомендацию ЕС по приближению законодательства Украины к европейскому в части акцизного налога.
Будет, как в Европе: цена на бензин в Украине может достичь шокирующей отметки
Цена на бензин в Украине может достичь новой отметки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кабинет министров предлагает повысить акциз на топливо в Украине. Рост ставок будет происходить в несколько этапов. Первый должен состояться в июле этого года, последний - в 2028 году. Из-за этого стоимость топлива может вырасти до 75-80 гривен за литр, рассказал основатель группы компании "Прайм" Дмитрий Леушкин в эфире "Суспільне. Студия".

По его словам, правительство выполняет рекомендацию ЕС по приближению законодательства Украины к европейскому в части акцизного налога.

"Эта рекомендация касается прежде всего внутриукраинских налогов и сборов. Ее можно было бы отсрочить, однако, она оказалась очень своевременной, ведь нужно как-то наполнять бюджет и поэтому правительство долго не колеблясь приняло решение увеличить акциз на топливо", - говорит он.

видео дня

Леушкин добавляет, что когда Украина полностью выполнит рекомендацию ЕС, то стоимость топлива значительно возрастет.

"Если так лучше понимать, то топливо будет стоить, как в Европе, когда эта директива будет вся выполнена. Цена на бензин, дизель будет составлять где-то 1,6 - 1,8 доллара. У нас мы выйдем где-то на 75-80 гривен за литр. По другому закону также в июле этого года где-то на 4 гривны вырастет стоимость автогаза и будет каждые полгода еще примерно на гривну расти", - говорит основатель группы компании "Прайм".

Что такое бензин?

Бензин - популярный вид топлива, природная (произведенная из нефти) или искусственно полученная смесь углеводородов различного строения, кипящих чаще всего между 40 °C и 205 °C, сообщает "Википедия".

Поднятие цен в Украине - последние новости

Напомним, летом нынешнего года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, вероятно, может вырасти - с нынешних 2,64 грн/кВт до 3,50 грн/кВт.

В то же время стоит сказать, что летом 2024 года подорожания тарифа на газ для населения не будет, клиенты "Нафтогаза" и в дальнейшем будут платить 7,96 грн за кубометр.

Также, по свежим данным Госстата, в Украине происходит заметное снижение цен на некоторые продукты.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

бензин цена бензина новости Украины
Реклама

Главное за день

"Стратегия не идеальна": в NYT рассказали о медленном отступлении ВСУ на Харьковщине

"Стратегия не идеальна": в NYT рассказали о медленном отступлении ВСУ на Харьковщине

12:50 Украина
Графики отключения света должны быть справедливыми: в правительстве сделали важное заявление

Графики отключения света должны быть справедливыми: в правительстве сделали важное заявление

11:52 Украина
"Еще никто ничего не предлагал": Зеленский высказался о войсках НАТО в Украине

"Еще никто ничего не предлагал": Зеленский высказался о войсках НАТО в Украине

10:17 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Для чего мыть клубнику с содой: секрет, который должен знать каждый 18089

Для чего мыть клубнику с содой: секрет, который должен знать каждый

Куда пропала София Ротару: родная сестра слила артистку 11042

Куда пропала София Ротару: родная сестра "слила" артистку

Это будет сенсация : как Украина разнесет РФ и одержит победу - прогноз 8850

"Это будет сенсация": как Украина "разнесет" РФ и одержит победу - прогноз

Не вернется : появилось официальное заявление дворца о Кейт Миддлтон 6408

"Не вернется": появилось официальное заявление дворца о Кейт Миддлтон

Последние новости

12:50

"Стратегия не идеальна": в NYT рассказали о медленном отступлении ВСУ на Харьковщине

12:17

Отключения света в Украине: в "Укрэнерго" пояснили, как долго они продлятся

12:10

Двухминутный тест на умственный возраст: сколько собак вы видите на картинке

12:02

Будет, как в Европе: цена на бензин в Украине может достичь шокирующей отметки

12:01

Путин положил глаз на территорию страны НАТО: главком Швеции заявил о переброске войск

До конца июня РФ будет наступать и попытается при помощи Китая заморозить войну – СвитанДо конца июня РФ будет наступать и попытается при помощи Китая заморозить войну – Свитан
11:52

Графики отключения света должны быть справедливыми: в правительстве сделали важное заявление

11:50

Такие бутерброды сметут за 1 секунду: быстрый рецепт вкуснейшей закускиВидео

11:49

ВСУ с помощью оружия из США остановили армию РФ на Харьковщине - Bild

11:41

"Есть такие пуритане": путинистка Валерия высказалась в сторону своей невестки

Реклама
11:36

Компанию SHERIFF атакуют: правоохранители устанавливают ответственных

11:11

Таро-прогноз на полнолуние 23 мая 2024: Ракам - прибыль, Девам - подарок, Рыбам - переменыВидео

11:05

Повестка через Резерв+: чего ждать украинцам после обновления данных - Лубинец

11:05

Раненый ребенок остался сиротой: РФ обстреляла дом в Покровске, есть погибшиеФото

10:55

Банки и обменники отпустили курс: в какие выси "улетел" доллар

10:40

Китайский гороскоп на завтра 23 мая: Крысам - трудный выбор, Драконам - тревожный сигнал

10:17

"Еще никто ничего не предлагал": Зеленский высказался о войсках НАТО в Украине

10:16

РФ попытается заморозить боевые действия: Свитан описал неутешительный сценарий для РоссииВидео

09:49

Виталий Козловский показал кроху-сына и удиви фанатов его плясками

09:19

Гороскоп на завтра 23 мая: Девам - долгожданный звонок, Рыбам - повышение

09:17

Путинист Пресняков обратился к сыну от Орбакайте и сделал громкое признание

Реклама
09:17

Отключения света в Украине: что нужно успеть до зимымнение

09:10

Обречены на успех: 4 знака зодиака, которым повезет в июне

08:56

У каких пенсионеров и за что заберут пенсии: на это есть 5 причин

08:50

Может дорого стоить Украине: Белый дом обвинили в отправке оружия в Кению

08:24

Закон о мобилизации: спикер Минобороны пояснил, что ждет "ограниченно пригодных"

08:10

Чем отличается война в Газе и Украине: что стоит знатьмнение

07:59

"Не вернется": появилось официальное заявление дворца о Кейт Миддлтон

07:30

Конгрессмены США призвали Пентагон разрешить Украине атаковать цели в России

06:46

Ночью дроны РФ атаковали объекты энергетики на Сумщине, Сумы - без света

06:10

Россия не согласится с предложениями Глобального саммита мира: что будет дальшемнение

04:30

Как правильно варить зеленую гречку: фатальная ошибка может угробить крупуВидео

04:05

"Вопрос решен": полковник ВСУ прокомментировал удары по РФ западным оружиемВидео

03:38

Звездный брак Лопес и Аффлека практически развалился - СМИ

03:00

Путинистка Валерия пошла против Иосифа Пригожина - детали

02:29

Ехали для эвакуации людей: в Волчанске россияне ударили по полицейской машинеВидео

02:20

РФ будет использовать окно возможностей в ближайшие 1,5 месяца: Свитан предупредил об опасностиВидео

02:00

Звезда сериала "Дневники вампира" попала в серьезную аварию

01:55

Массированная атака "шахедов": Сумская область осталась без света

01:41

"Взрыв перепашет поле": Гетьман сказал, есть ли угроза ядерного удара со стороны РФВидео

00:09

Есть двухпартийная поддержка: в США призвали Пентагон разрешить Украине бить по РФ

Реклама
21 мая, вторник
23:51

"В один день потерял всех": лидер Kalush Orchestra признался в зависимости

22:53

"Это тепловая ловушка": полковник рассказал о сложностях на фронте

22:43

"Езжай в Израиль и там давай концерт": россияне набросились на Максима Галкина

22:38

РФ собрала 10 тысяч ракет для обстрелов: Зеленский рассказал, как этому противодействовать

22:32

Путин лицемерно разнылся из-за "нарушение принципов" в спорте

21:57

"Не выпустил ни одной ракеты": в ВСУ рассказали детали об уничтоженном корабле РФ

21:54

Удачная разведка спецназа ВСУ: полдивизиона ПВО РФ разнесли в труху – детали

21:49

Куда пропала София Ротару: родная сестра "слила" артистку

21:19

Прячет глаза за очками: Лиза Ющенко отдохнула в Москве на светской вечеринке

20:54

Графики отключения электроэнергии: в какие часы у украинцев точно будет свет

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять