Будет, как в Европе: цена на бензин в Украине может достичь шокирующей отметки

Известно, что правительство выполняет рекомендацию ЕС по приближению законодательства Украины к европейскому в части акцизного налога.

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Цена на бензин в Украине может достичь новой отметки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кабинет министров предлагает повысить акциз на топливо в Украине. Рост ставок будет происходить в несколько этапов. Первый должен состояться в июле этого года, последний - в 2028 году. Из-за этого стоимость топлива может вырасти до 75-80 гривен за литр, рассказал основатель группы компании "Прайм" Дмитрий Леушкин в эфире "Суспільне. Студия".

По его словам, правительство выполняет рекомендацию ЕС по приближению законодательства Украины к европейскому в части акцизного налога.

"Эта рекомендация касается прежде всего внутриукраинских налогов и сборов. Ее можно было бы отсрочить, однако, она оказалась очень своевременной, ведь нужно как-то наполнять бюджет и поэтому правительство долго не колеблясь приняло решение увеличить акциз на топливо", - говорит он. видео дня

Леушкин добавляет, что когда Украина полностью выполнит рекомендацию ЕС, то стоимость топлива значительно возрастет.

"Если так лучше понимать, то топливо будет стоить, как в Европе, когда эта директива будет вся выполнена. Цена на бензин, дизель будет составлять где-то 1,6 - 1,8 доллара. У нас мы выйдем где-то на 75-80 гривен за литр. По другому закону также в июле этого года где-то на 4 гривны вырастет стоимость автогаза и будет каждые полгода еще примерно на гривну расти", - говорит основатель группы компании "Прайм".

Что такое бензин? Бензин - популярный вид топлива, природная (произведенная из нефти) или искусственно полученная смесь углеводородов различного строения, кипящих чаще всего между 40 °C и 205 °C, сообщает "Википедия".

Поднятие цен в Украине - последние новости

Напомним, летом нынешнего года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, вероятно, может вырасти - с нынешних 2,64 грн/кВт до 3,50 грн/кВт.

В то же время стоит сказать, что летом 2024 года подорожания тарифа на газ для населения не будет, клиенты "Нафтогаза" и в дальнейшем будут платить 7,96 грн за кубометр.

Также, по свежим данным Госстата, в Украине происходит заметное снижение цен на некоторые продукты.

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