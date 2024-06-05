Рада хочет разрешить военной полиции заходить в жилье и легализировать доносы

В новом законопроекте о военной полиции есть сразу несколько норм, которые привлекли к себе внимание юристов.

https://glavred.info/ukraine/rada-hochet-razreshit-voennoy-policii-zahodit-v-zhile-i-legalizirovat-donosy-10570550.html Ссылка скопирована

Верховная Рада предложила по-новому преследовать нарушителей военного законодательства / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Верховной Раде предложили новый законопроект, который существенно расширяет полномочия военной полиции и фактически легализует доносы за вознаграждение.

Как пишет ТСН, в новом законопроекте военным полицейским парламент планирует предоставить право в отдельных случаях проникать в жилье нарушителей законодательства (такими юридически могут считать и уклонистов) и предоставить право платить деньги физическим лицам за помощь в раскрытии преступлений.

В пункте 11 статьи 16 данного законопроекта отмечается, что военная полиция имеет право на следующие действия: "В неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, в случаях и на основаниях, предусмотренных законом, проникать в жилье или другое владение лица с немедленным уведомлением органа досудебного расследования и прокуратуры".

видео дня

Адвокат Катерина Анищенко рассказала, что вместе с этим законопроектом в парламенте рассматривается законопроект о внесении изменений в административный и уголовный кодексы. По ее словам, расширен перечень полномочий. Военная полиция будет разыскивать граждан, которые уклонистов, которые не прибыли и не обновили свои военно-учетные данные.

"Если учитывать цель этого законопроекта о введении военной полиции, то там подразумевается то, что они имеют право разыскивать именно военнообязанных. То есть дезертиров, уже нарушивших требования закона, а не уклонистов, которые не прибыли и не обновили свои военно-учетные данные. Но с учетом того, что на уровне законопроекта предусмотрены изменения в административный кодекс, с учетом цели создания военной полиции, я могу предположить, что именно военная полиция будет проводить оперативно-розыскные действия по отношению к уклонистам, которые не обновили свои военно-учетные данные, не стали на военный учет, которые были объявлены в розыск и не явились в ТЦК ", - объяснила адвокат.

Законопроект также предлагает ввести создание "партизанской сети", которая бы за деньги сообщала правоохранителям о тех военнообязанных, которые нарушили законодательство.

"Осуществлять сотрудничество с физическими лицами, в том числе на договорных началах, соблюдая условия добровольности и конфиденциальности этих отношений, материально и морально поощрять лиц, оказывающих помощь в предупреждении, выявлении, пресечении уголовных правонарушений", - говорится в статье 9 законопроекта.

"Речь идет о том, что хотят поощрять гражданских предоставлять информацию в отношении правонарушителя, дезертира и так далее", - прокомментировала Анищенко.

Мобилизация в Украине - последние новости

Депутаты ВР хотят внести правки в закон, согласно которому призывной возраст в рамках всеобщей военной мобилизации в Украине снижен с 27 до 25 лет. Нардеп от "Батькивщины" Сергей Соболев заявил, что законопроект, который предусматривает соответствующую инициативу, якобы поддержало "большинство фракций", однако самого текста в парламентском зале еще нет.

В Верховной Раде будет зарегистрирован законопроект по которому предлагается увеличить срок обновления данных военнообязанных до 150 дней. Народный депутат Владимир Арьев подчеркнул, что система ТЦК оказалась не готовой принять то количество граждан, которые пошли обновлять данные. Поскольку, после обновления данных в приложении "Резерв+" и информации о розыске, все равно нужно идти в ТЦК.

Тем временем в Министерстве обороны заявили, что военнообязанные украинцы должны обновить учетные данные до 16 июля 2024 года. После этого персональные данные нужно обновлять в случае их изменения в течение недели.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред