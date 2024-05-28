Сроки обновления данных в ТЦК могут измениться: в Раде есть новое предложение

Система ТЦК оказалась не готовой принять то количество граждан, которые пошли обновлять данные, сообщает народный депутат.

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В Верховной Раде предлагают увеличить сроки обновления данных в ТЦК / коллаж: Главред, фото: Верховная Рада, ua.depositphotos.com

В Верховной Раде будет зарегистрирован законопроект по которому предлагается увеличить срок обновления данных военнообязанных до 150 дней, сообщил народный депутат Владимир Арьев в эфире Эспрессо.

Он подчеркнул, что система ТЦК оказалась не готовой принять то количество граждан, которые пошли обновлять данные. Поскольку, после обновления данных в приложении "Резерв+" и информации о розыске, все равно нужно идти в ТЦК.

Нардеп подчеркнул, что все военнообязанные не успеют обновить данные в срок 60 дней.

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"Граждане просто не смогут физически обновить данные за 60 дней. И они могут получить большие штрафы. Именно поэтому, мы с коллегами сегодня регистрируем законопроект об увеличении срока для обновления данных военнообязанных с 60 до 150 дней", - добавил он. Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине проводится в связи с российской агрессией. Мобилизация в 2014-2015 гг. была частичной, то есть проводилась в отдельных местностях государства, а также касалась определенной части национальной экономики, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций. С 2022 года в Украине объявлена и проводится всеобщая мобилизация. Всего за период 2014-2015 гг. проведено шесть волн открытой частичной мобилизации, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин конкретно и четко объяснил, что ожидает "ограниченно годных" после вступления в силу нового закона.

Учитывая то, что в Украине с 18 мая вступил в силу закон о совершенствовании мобилизации, это также повлекло некоторые изменения в процедуре пересечения границы.

Ранее также отмечалось, что мобилизация военнообязанных граждан с 25-летнего возраста позволит привлечь в ряды Силы обороны Украины около 100 тысяч новых бойцов.

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