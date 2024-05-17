На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК

Из-за распространения в соцсетях неточной информации сервисы МВД сейчас перегружены запросами от граждан.

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Справка, которая не требуется украинцам при обновлении данных в ТЦК / коллаж: Главред, фото: УНИАН

18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации. Согласно его нормам, в течение 60 суток все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны прийти и обновить свои данные в ТЦК и СП. Однако при постановке на воинский учет в ТЦК или обновлении военно-учетных документов не требуется справка (выписка) о судимости или несудимости, сообщили в МВД Украины.

"Подчеркиваем, что справка (выписка) об отсутствии/наличии судимости не требуется для постановки на воинский учет или обновления военно-учетных документов", - отметили в ведомстве.

Там также объяснили, что из-за распространения в соцсетях неточной информации сервисы МВД сейчас перегружены запросами от граждан, поэтому время обработки заявок увеличивается.

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"Просим с пониманием отнестись к возможным задержкам в выдаче справок. Еще раз подчеркиваем важность использования информации только из официальных источников", - подытожили в министерстве.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали в основном граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - главные новости

Напомним, в Украине 18 мая вступает в силу закон о совершенствовании мобилизации. Это повлечет некоторые изменения в процедуре пересечения границы.

Также кабинет министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных.

Ранее также отмечалось, что мобилизация военнообязанных граждан с 25-летнего возраста позволит привлечь в ряды Силы обороны Украины около 100 тысяч новых бойцов.

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