Россия усилила закупку советской техники по всему миру: эксперт назвал причину

РФ пытается пополнить свои запасы, ища советскую технику в других странах мира. В частности, оккупанты хотят договориться с Суданом о соответствующих закупках.

https://glavred.info/world/rossiya-usilila-zakupku-sovetskoy-tehniki-po-vsemu-miru-ekspert-nazval-prichinu-10570580.html Ссылка скопирована

Россия усилила закупку советской техники по всему миру/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин

Страна-агрессор Россия усилила закупку советского оружия и техники по всему миру, потому что у российских оккупантов исчерпываются запасы.

Об этом сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что российские оккупанты, в частности, сейчас пытаются договориться о соответствующих закупках с Суданом.

"На этой неделе стало известно, что российские спецагенты пытаются договориться с Суданом о закупке советской техники - в частности, речь идет о танках. Эта африканская страна, в условиях гражданской войны с 2023 года, управляет большим количеством Т-54/55, Т-72 и их китайских и иранских модификаций. Новость была бы достаточно хорошая, если бы не учесть тот факт, что Москва активизировала свою деятельность в вопросе закупки советской техники во всем мире", - отметил Коваленко. видео дня

Обозреватель отмечает, что на самом деле у страны-агрессора России не такая замечательная ситуация с военно-промышленным комплексом, как об этом говорят российские пропагандисты. Коваленко отметил, что примерно 90% техники, которую российский ВПК отправил в зону боевых действий в Украине, не новая, а восстановленная старая советская, которую достали со складов и хранилищ.

"На третьем году полномасштабной войны в Украине значительно уменьшились запасы советской техники, а в разгар ускоренных темпов ее уничтожения и параллельного восстановления ускорился процесс сокращения запасов", - добавил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что ВСУ разгромили колонну россиян по дороге в Волчанск. В Волчанске всё еще продолжаются тяжелые бои с оккупантами.

Также ранее сообщалось, что россияне прорвались возле Волчанска - в ISW раскрыли, почему они замедлили наступление. Командир украинского взвода, который действует на севере Харьковской области, заявил, что захватчики продолжают вести тяжелые пехотные наступления.

Напомним, Россия избавится от всех военно-транспортных Ан-22 - стала известна причина. Россия выводит из эксплуатации все имеющиеся военно-транспортные самолеты Ан-22 "Антей", обратили внимание аналитики Defense Express.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред