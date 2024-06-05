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Россия усилила закупку советской техники по всему миру: эксперт назвал причину

Алёна Воронина
5 июня 2024, 11:56
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РФ пытается пополнить свои запасы, ища советскую технику в других странах мира. В частности, оккупанты хотят договориться с Суданом о соответствующих закупках.
Российские военные, Александр Коваленко
Россия усилила закупку советской техники по всему миру/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин

Страна-агрессор Россия усилила закупку советского оружия и техники по всему миру, потому что у российских оккупантов исчерпываются запасы.

Об этом сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что российские оккупанты, в частности, сейчас пытаются договориться о соответствующих закупках с Суданом.

"На этой неделе стало известно, что российские спецагенты пытаются договориться с Суданом о закупке советской техники - в частности, речь идет о танках. Эта африканская страна, в условиях гражданской войны с 2023 года, управляет большим количеством Т-54/55, Т-72 и их китайских и иранских модификаций. Новость была бы достаточно хорошая, если бы не учесть тот факт, что Москва активизировала свою деятельность в вопросе закупки советской техники во всем мире", - отметил Коваленко.

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Обозреватель отмечает, что на самом деле у страны-агрессора России не такая замечательная ситуация с военно-промышленным комплексом, как об этом говорят российские пропагандисты. Коваленко отметил, что примерно 90% техники, которую российский ВПК отправил в зону боевых действий в Украине, не новая, а восстановленная старая советская, которую достали со складов и хранилищ.

"На третьем году полномасштабной войны в Украине значительно уменьшились запасы советской техники, а в разгар ускоренных темпов ее уничтожения и параллельного восстановления ускорился процесс сокращения запасов", - добавил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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Напомним, Россия избавится от всех военно-транспортных Ан-22 - стала известна причина. Россия выводит из эксплуатации все имеющиеся военно-транспортные самолеты Ан-22 "Антей", обратили внимание аналитики Defense Express.

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