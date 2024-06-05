РФ выжигает Часов Яр тысячами обстрелов: в ВСУ раскрыли детали адских боев

Россияне пытаются захватить Клещеевку и Андреевку, чтобы отбросить украинских военных к каналу Северский Донец-Донбасс, рассказал Назар Волошин.

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РФ бросает большое количество сил и средств для захвата города / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, ОК "Запад"

Российские оккупанты не прекращают попыток захватить Часов Яр в Донецкой области. Россияне пытаются занять господствующие высоты в этом районе. Об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

"Это одно из самых активных направлений - Часов Яр. Там враг не оставляет попыток, всячески пытается занять эти господствующие высоты, на которых находится Часов Яр. Активные боевые столкновения продолжаются на направлении, враг пытается оккупировать Клещеевку и Андреевку, чтобы отбросить наших защитников к каналу Северский Донец-Донбасс. Ну и основные штурмы и обстрелы проводит ближе к Ивановскому", - рассказал спикер.

По его словам, оккупанты сосредотачивают значительные силы и ресурсы для захвата города. Однако врагу не удается продвинуться на этом направлении.

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"За прошедшие сутки было зафиксировано более 1100 минометных и артиллерийских обстрелов на этом направлении. Именно на район Часового Яра пришлось 310 обстрелов из различных видов вооружения. Большинство из них приходится на южную часть города. В общем, вражеская авиация нанесла 7 авиаударов, сбросив 4 КАБа. Враг также провел четыре штурма, около 70 оккупантов были уничтожены, еще 130 - получили ранения. Один российский воин был взят в плен", - отметил Волошин.

Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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Напомним, российские оккупанты колоннами бронетехники идут в наступление на Часов Яр, но все их попытки заканчиваются безуспешно. Представитель ОСГВ "Хортица" подполковник Назар Волошин рассказал, что россияне проводят штурмы в районе квартала Новый и микрорайона Канал, а также в направлении Ивановского, Клищеевки и Андреевки.

Также в мае ВСУ установили новый рекорд по уничтожению врага, сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Из-за значительных потерь противник не успевает пополнять свои ряды и бросает в бой солдат с подготовкой всего несколько дней.

Как сообщал Главред, российская армия продолжит давление на Харьковщине, но основной удар попытается нанести на другом участке фронта, считает военный эксперт Роман Свитан. Он отметил, что основной удар оккупанты планируют нанести в Донецкой области, в частности на направлениях Очеретино, Покровск и Курахово.

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