Наступление РФ на Харьковщине стало провалом: в The Telegraph разнесли россиян

Независимо от цели наступления России, оккупанты столкнулись с большим сопротивлением, чем ожидали, отметили в издании.

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Российское наступление в Харьковской области окончательно провалилось по всем параметрам / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Российское наступление в Харьковской области, начатое в начале мая, стало полным провалом. Необдуманные действия российского военного командования привели к неудаче. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Как отмечает издание, можно лишь предполагать, с какой целью россияне устроили наступление на Харьковщине. Вероятно, цель оккупантов была захватить сам Харьков или создать буферную зону в этой области. Также это наступление могли использовать, чтобы отвлечь внимание ВСУ от Донбасса. Однако, независимо от цели, спустя месяц после начала наступления, его результаты незначительны.

"Наступление России ко Дню Победы провалилось по всем пунктам. Украина может благодарить стойкость своей уставшей пехоты, предусмотрительность своих лидеров, поспешные поставки боеприпасов из Соединенных Штатов и, в равной степени, чистую глупость и чрезмерную самоуверенность лидеров России", - говорится в материале. видео дня

Если целью россиян был захват Харькова, то оккупанты потерпели неудачу за несколько дней. Российские войска застряли в Волчанске в уличных боях. Если целью было создание буферной зоны, наступление не просто провалилось, а привело к серьезным негативным последствиям для РФ.

В материале отметили, что в течение двух лет администрация Байдена обеспечивала Украину одними из лучших боеприпасов - боеприпасами большой дальности. Однако, боясь "эскалации", президент США ограничил их использование. Бить американским оружием разрешалось только на оккупированной территории Украины.

"Наступление ко Дню Победы - и угроза, надвигающаяся на более чем миллион гражданских в Харькове - изменили мнение Байдена. 31 мая он ослабил ограничения на украинское оружие американского производства, позволив ему наносить удары по целям к северу от границы с Россией", - подчеркнуло издание.

The Telegraph подчеркнул, что независимо от цели наступления РФ, россияне столкнулись с большим сопротивлением, чем ожидали. Украина перебросила целые батальоны или даже бригады из других районов, чтобы ответить на наступление оккупантов. Более того, украинская армия была хорошо вооружена, что позволило ей успешно удержать свои позиции и усилить их на севере.

Разрешение Украине от США на удары по РФ американским оружием - подробности

Напомним, администрация Байдена разрешила Украине наносить удары по территории РФ, но с ограничением на атаки только в пределах приграничных регионов, откуда оккупанты атакуют Украину. Впоследствии государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил разрешение ВСУ бить по РФ американским оружием.

Удары по России / Инфографика: Главред

Украинские военные на Харьковщине уже используют западное оружие для ударов по позициям оккупантов на территории РФ. За 2,5-3 месяца ВСУ смогут кардинально переломить ход боевых действий на фронте, сообщил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Как сообщал Главред, разрешение ВСУ на использование западного оружия для ударов по территории России создаст угрозу для авиации оккупантов на подступах к украинской границе. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что такое решение повлияет на ведение войны и планирование контрнаступательных действий.

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