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У Путина началась паника: сколько продлится наступление россиян - детали от Жданова

Мария Николишин
5 июня 2024, 18:44
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За последние пару суток ВСУ отработали более чем в 30 районах сосредоточения личного состава и техники врага, отмечает Жданов.
У Путина началась паника: сколько продлится наступление россиян - детали от Жданова
Вся оккупированная территория и часть территории РФ - под огневым контролем ВСУ / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Разрешение западных стран использовать их оружие на территории России может значительно повлиять на ход войны. Как известно, теперь абсолютно вся оккупированная территория и часть территории РФ - под огневым контролем ВСУ, говорит военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

В интервью Главреду он рассказал, что теперь нашей задачей будет просто перемалывание российской армии.

"В 2022 году наши партнеры нам говорили, что мы должны выйти на тысячу уничтоженных оккупантов в сутки, иначе армия РФ будет расти. И только осенью 2023-го мы вышли на эту цифру. Сегодня эта цифра составляет 1200-1300 человек в сутки и она продолжает расти. Кроме того, у нас еще появятся огневые средства, которые будут доставать до складов и скопления техники противника", - отмечает Жданов.

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По его словам, за последние пару суток ВСУ отработали более чем в 30 районах сосредоточения личного состава и техники врага.

"Это говорит о многом. Это говорит о том, что завтра на передний край некому будет выдвигаться. Возможно, еще месяц российская армия будет сохранять наступательный темп, а через месяц ей придется сесть в глухую оборону. Вот почему Путин на всех площадках кричит о необходимости прекращения огня и начала переговорного процесса. У Путина прекрасно понимают, что у них скоро кончатся ресурсы", - подчеркнул военный эксперт.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине на фронте сохраняется очень сложная ситуация. Российские оккупанты пытаются наступать сразу на многих направлениях, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В то же время, российские оккупанты несут критические потери, которые им сложно пополнять. Более того - в мае ВСУ установили новый рекорд по уничтожению врага.

Кроме того, российские оккупанты используют колонны бронетехники для наступления на Часов Яр. Однако, все попытки врага наступать с применением механизированной составляющей заканчиваются безуспешно.

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