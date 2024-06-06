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Работино оказалось в "серой зоне": военные ВСУ рассказали о нехватке оружия

Юлия Закрепа
6 июня 2024, 12:28
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Украинские военные держат оборону только в окопах, ведь домов там уже не осталось.
Работино оказалось в 'серой зоне': военные ВСУ рассказали о нехватке оружия
Что происходит на Запорожском направлении / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот: deepstate

Заместитель командира 65-й отдельной механизированной бригады Тарас Михальчук с позывным "Испанец" сообщил, что поселок Работино в Запорожье стал "серой зоной".

В интервью для "Украинской правды" он отметил, что Работино, как "населенного пункта такого нет, он исчез: это просто прямой участок - на нем можно поле пахать".

Украинские войска держат оборону в окопах, ведь домов там уже нет.

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"А когда-то здесь школа была, до ста домов, церкви не было, она в Новопокровке - 10 км к северо-востоку от Работино, где сейчас враг. Такое маленькое село. Роботино не захвачено, оно в "серой зоне", там и наши силы есть, и их", - сообщил Михальчук.

По его словам, Работино стало "серой зоной" примерно 13-17 мая. Боец объяснил, что к этому привел снарядный голод.

Что известно об "Украинской правде"?

Украинская правда - украинское общественно-политическое интернет-СМИ, которое основал Георгий Гонгадзе в апреле 2000 года. В мае 2021 года новым владельцем издания стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала. В марте 2022 года ИМИ рекомендовал интернет-СМИ "Украинская правда", как достоверное медиа, которому можно доверять, передает Википедия.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что российские оккупанты пытаются вклиниться в оборону ВСУ на Покровском направлении. В Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении в течение суток россияне продолжили попытки вклиниться в нашу оборону. Наибольшую активность 5 июня враг проявлял возле села Сокол.

В ВСУ сообщили, что армия РФ выходит из Харьковской области. Украинская армия "перемолола" значительную часть вражеской группировки под Волчанском. Поэтому командование противника идет на губительный шаг. Оккупанты сами признают, что ситуация для них крайне тяжелая.

РФ выжигает Часов Яр тысячами обстрелов. Россияне пытаются захватить Клещеевку и Андреевку, чтобы отбросить украинских военных к каналу Северский Донец-Донбасс, рассказал Назар Волошин. По его словам, оккупанты сосредотачивают значительные силы и ресурсы для захвата города.

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