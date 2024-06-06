Украинские военные держат оборону только в окопах, ведь домов там уже не осталось.

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Что происходит на Запорожском направлении / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот: deepstate

Заместитель командира 65-й отдельной механизированной бригады Тарас Михальчук с позывным "Испанец" сообщил, что поселок Работино в Запорожье стал "серой зоной".

В интервью для "Украинской правды" он отметил, что Работино, как "населенного пункта такого нет, он исчез: это просто прямой участок - на нем можно поле пахать".

Украинские войска держат оборону в окопах, ведь домов там уже нет.

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"А когда-то здесь школа была, до ста домов, церкви не было, она в Новопокровке - 10 км к северо-востоку от Работино, где сейчас враг. Такое маленькое село. Роботино не захвачено, оно в "серой зоне", там и наши силы есть, и их", - сообщил Михальчук.

По его словам, Работино стало "серой зоной" примерно 13-17 мая. Боец объяснил, что к этому привел снарядный голод.

Что известно об "Украинской правде"? Украинская правда - украинское общественно-политическое интернет-СМИ, которое основал Георгий Гонгадзе в апреле 2000 года. В мае 2021 года новым владельцем издания стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала. В марте 2022 года ИМИ рекомендовал интернет-СМИ "Украинская правда", как достоверное медиа, которому можно доверять, передает Википедия.

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