РФ выбрала главное направление штурма: в ВСУ опровергли захват Ивановского

Российские оккупанты не прекращают попыток штурмов, рассказал Назар Волошин.

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В ВСУ рассказали о боях на Донбассе / Коллаж: Главред, Фото: 3-я ОШБр, deepstatemap.live

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин опроверг заявления о том, что российские оккупанты якобы захватили село Ивановское возле Часового Яра в Донецкой области.

"По Ивановскому могу сказать следующее: населенный пункт принадлежит Украине, Силы обороны контролируют ситуацию на том направлении", - подчеркнул он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Представитель ОСГВ "Хортица" уточнил, что российские оккупанты не прекращают попыток штурмовать и наносить обстрелы по этому населенному пункту из всех видов вооружения.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

Что известно о боях за Ивановское

Ранее аналитический ресурс DeepState сообщал о том, что враг захватил Ивановское.

Сообщается, что враг продвинулся у Новопокровского, в Старомайорском и захватил Ивановское.

"Уточнена линия столкновения в Клещиевке", — говорится в сообщении.

/ deepstatemap.live

Что говорят в Генштабе ВСУ

Как уточнили в Генеральном штабе ВСУ, на Краматорском направлении с начала суток произошло три штурма противника.

Один, в районе Часового Яра, отбит. Боевые действия продолжаются в районах Клещиевки и Андреевки.

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что ВСУ стабилизировали ситуацию на севере. Из-за угрозы ударов с HIMARS россияне стали реже использовать ракетные системы С-300 и С-400 для обстрела Харьковской области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне дошли до домов Часового Яра и накапливают силы. Военный рассказал, что много позиций уничтожается "Сонцепьоком" и КАБами, чтобы обеспечить логистику.

Как сообщалось ранее, РФ стягивает резервы на границу и с новой тактикой идет на штурм на Харьковщине. На харьковском направлении продолжаются боестолкновения - РФ проводит атаки с полуночи.

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