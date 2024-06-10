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У РФ крупные потери: ВСУ разбили вражеских штурмовиков на Харьковщине

Алексей Тесля
10 июня 2024, 12:47
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Враг вынужден маневрировать резервами, перемещая подразделения в районе границы, рассказал Назар Волошин.
ВСУ
ВСУ отражают атаки РФ на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, ОК "Запад"

В ходе попытки штурма на севере Харьковской области, подразделения армии страны-агрессора РФ понесли потери и были разбиты, заявил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

"Поэтому в поддержку своих действий враг вынужден маневрировать резервами, перемещать подразделения в районе линии нашей госграницы и пополнять свои силы и средства за счет резервов от воздушно-десантных войск РФ и также 11 и 44 армейских корпусов РФ", - рассказал он в эфире информационного телемарафона.

Представитель ВСУ уточнил, что на границе с Харьковщиной российские оккупанты выставили заградительные отряды кадыровцев, которые должны сдерживать россиян бежать с территории Украины.

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"Есть информация, что они будут размещать эти подразделения (кадыровцев - ред.) для поддержки перегруппировки своих войск. Враг придерживается тактики выставления заградительных отрядов, из числа личного состава этого подразделения "Ахмат". Конечно, будут размещены они где-то на границах или вблизи границ с севером Харьковщины", - добавил Волошин.

Что известно об ОСГВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

Данные Генштаба

Как говорится в свежей сводке Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении враг активных действий не вел, осуществляет перегруппировку войск.

На Купянском направлении ситуация напряженная. С начала суток произошло 7 боевых столкновений в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового. ВСУ отбили 5 вражеских атак, 2 боестолкновения продолжаются вблизи Степной Новоселовки и Песчаного.

Бои за Волчанск - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что россияне прорвались возле Волчанска. Аналитики Института изучения войны сообщили, что российская оккупационная армия недавно продвинулась вблизи Волчанска в Харьковской области. Впрочем, их темп наступательных операций замедлился.

Напомним, ранее сообщалось о том, что армия РФ подтягивает резервы под Волчанском. Офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин сообщил, что в Харьковской области россияне подтягивают резервы и перегруппировываются, чтобы возобновить штурмы Липцов и Волчанска.

Как сообщалось ранее, ВСУ перешли в наступление в Волчанске. В Институте изучения войны подтвердили успешное продвижение Сил обороны Украины в Волчанске и назвали ключевую цель российского наступления на Харьковщине - оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову.

Что за город Волчанск?

Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

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