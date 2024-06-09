РФ стягивает резервы на границу: с новой тактикой идет на штурм на Харьковщине

Продолжаются боевые столкновения на севере Харьковской области, в частности, в районе Волчанска произошло два боевых столкновения, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
"За минувшие сутки произошло 10 боевых столкновений. В районах населенных пунктов Старица и Волчанск, в частности, были бои. И уже на утро есть два боевых столкновения, которые продолжаются вблизи Волчанска. ВСУ противостоят там врагу", - сказал он в эфире национального телемарафона.
Вместе с тем представитель ОСГВ "Хортица" уточнил, что по некоторым данным противник осуществляет перегруппировку своих войск вдоль границы.
"И в поддержку своих действий враг будет пытаться применять старую тактику выставления заградотрядов из числа личного состава подразделения "Ахмат", а также есть определенные перемещения подразделений в районе линии госграницы. Это подразделения российской армии, воздушно-десантных войск, 11-го и 44-го армейских корпусов", - сказал он.
При этом, отвечая на вопрос о привлечении противником резервов, Волошин сказал: "Есть информация, что задействованы резервы, а также есть информация, что с территории Херсонщины перебрасываются определенные подразделения для усиления действий на севере Харьковщины".
Что известно об ОСГВ "Хортица"?
Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.
Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.
Бои на Харьковщине: подробности от Генштаба
Как сообщается в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 14.00 воскресенья, опубликованной на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, на харьковском направлении продолжается боестолкновение в районе Глубокого - это уже третья атака на направлении с полуночи.
На Купянском направлении общее количество атак оккупнатов достигло семи, из них две продолжаются.
Бои за Волчанск - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что россияне прорвались возле Волчанска. Аналитики Института изучения войны сообщили, что российская оккупационная армия недавно продвинулась вблизи Волчанска в Харьковской области. Впрочем, их темп наступательных операций замедлился.
Напомним, ранее сообщалось о том, что армия РФ подтягивает резервы под Волчанском. Офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин сообщил, что в Харьковской области россияне подтягивают резервы и перегруппировываются, чтобы возобновить штурмы Липцов и Волчанска.
Как сообщалось ранее, ВСУ перешли в наступление в Волчанске. В Институте изучения войны подтвердили успешное продвижение Сил обороны Украины в Волчанске и назвали ключевую цель российского наступления на Харьковщине - оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову.
Что за город Волчанск?
Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.
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