Дипломаты ЕС рассказали, что более десятка стран отказались от участия в Саммите мира.

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Количество участников мирного саммита в Швейцарии снижается / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Количество стран и организаций, которые подтвердили свое участие в Саммите мира в Швейцарии, снизилось. Из 93 стран, которые ранее подтвердили свое участие, на данный момент готовы прибыть лишь 78. Об этом сообщило "Радио Свобода", ссылаясь на дипломатов стран ЕС, которые знакомы с подготовкой мирного саммита, но не уполномочены предоставлять официальные комментарии.

Собеседники не назвали конкретных стран, которые отказались от участия. Однако один из дипломатов предположил, что этот список еще может расшириться.

"Моя цель - иметь семейное фото почти на 80 человек", - сказал чиновник. видео дня

В то же время другой дипломат сообщил о 78 подтвержденных участниках и выразил оптимизм, подчеркивая, что "еще есть немного времени".

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила 10 июня, что зарегистрировано 90 стран и организаций для участия в Саммите мира. Всего было разослано около 160 приглашений.

Что известно о Саммите мира / Инфографика: Главред

Саммит мира в Швейцарии - новости по теме

Напомним, в Швейцарии заявили, что на Саммите мира 15-16 июня будут обсуждать три ключевых вопроса: ядерную безопасность, продовольственную безопасность и возвращение похищенных детей. В Берне считают, что впоследствии вопрос будут обсуждать и с российскими представителями.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно согласовать основанный на формуле Украины план переговоров и впоследствии вести дискуссии на базе этого документа с РФ.

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что итогами Саммита мира не станет подписание мирного соглашения. Она отметила, что саммит является шагом к дальнейшим переговорам и подчеркнула, что для достижения соглашения обе стороны войны должны быть за столом переговоров.

Как сообщал Главред, Зеленский выразил "горькое разочарование" из-за отказа Китая принять участие в Глобальном саммите мира, который состоится в ближайшие дни в Швейцарии. Россия активно работала кулуарно, чтобы сорвать саммит, что, вероятно, повлияло на решение КНР.

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