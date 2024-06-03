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Байден не поедет на Саммит мира: в Белом доме сделали важное заявление

Алексей Тесля
3 июня 2024, 22:24
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Джон Кирби прокомментировал участие вице-президента Камалы Харрис в Саммите мира.
Байден не поедет на Саммит мира: в Белом доме сделали важное заявление
В США прокомментировали отсутствие Джо Байдена на Саммите мира / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

В Белом доме прокомментировали информацию о том, что президент США Джо Байден не будет присутствовать на глобальном Саммите мира в Швейцарии.

Участие в мероприятии вице-президента, а не президента США, не умаляет уровня поддержки Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Укринформ".

По словам официального американского представителя, в мире "нет ни одного лидера, который бы поддерживал Украину больше и решительнее, чем Джо Байден".

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Он также отметил, что участие вице-президента Камалы Харрис от имени США на конференции в Швейцарии свидетельствует о том, что американская поддержка Украины остается неизменной, в том числе поддержка украинской "формулы мира".

"Я не думаю, что вы можете назвать другую нацию, которая сделала столько же для Украины, а также для способности дать отпор России, чем Соединенные Штаты", – добавил Кирби.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно

15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.

На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.

Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Саммит мира – последние новости по теме

Ранее стало известно, кто представит США на Саммите мира. Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис возглавит делегацию США на глобальном Саммите мира в Швейцарии, инициированном президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, Россия подготовила спецоперацию, в частности, дипломатического давления, чтобы помешать Украине собрать большое количество участников. Сама страна-агрессор, по понятным причинам, на мероприятие не приглашена.

Ранее сообщалось, что Пекин отказался от участия в саммите мира, объясняя это тем, что выступает только за те события по урегулированию "украинского конфликта", где одинаково будет представлена ​​позиция и Украины, и России.

инфографика, Саммит мира
/ Главред

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