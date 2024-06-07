Мирное соглашение и участие РФ: в Швейцарии сделали заявление по Саммиту мира

Саммит мира – это шаг к дальнейшим переговорам, для дискуссии нужны две стороны конфликта, сказала журналистам президент Швейцарии Виола Амхерд.

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Мирного соглашения по итогам Саммита мира не будет - Швейцария / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Pixabay

Страна-агрессор Россия может принять участие в конференции, которая состоится по итогам Саммита мира. Об этом заявила президент Швейцарии Виола Амхерд.

Как сообщает ZDF, она сказала о том, что Саммит мира – шаг к дальнейшим переговорам.

"Нам ясно, что мы не подпишем мирное соглашение в конце конференции", - считает Амхерд. видео дня

Также Виола Амхерд подчеркнула, что для достижения соглашения нужно, чтобы обе стороны войны были за столом переговоров.

Кратко о Саммите мира в Швейцарии / Инфографика: Главред

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По итогам Саммита мира Украина рассчитывает на коммюнике, где будет прописано решение проблем, на которых акцентирует внимание Киев, сказал Владимир Зеленский. Нужно согласовать основанный на формуле Украины план переговоров и впоследствии вести дискуссии на базе этого документа с РФ.

В Швейцарии заявили, что на Саммите мира 15-16 июня будут обсуждаться три ключевых вопроса: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и возвращение похищенных детей. В Берне считают, что впоследствии вопросы будут обсуждаться и с российскими представителями.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал основные цели Саммита мира в Швейцарии. По его словам, речь идет не о мирных переговорах, а демонстрации России, что Устав ООН и международное право все еще работают.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

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