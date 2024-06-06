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Не мирные переговоры: Шольц назвал основные цели Саммита мира в Швейцарии

Юрий Берендий
6 июня 2024, 17:34
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Шольц отметил, что цель мирного саммита в Швейцарии заключается в том, чтобы продемонстрировать РФ, что Устав ООН и международное право до сих пор действуют.
Не мирные переговоры: Шольц назвал основные цели Саммита мира в Швейцарии
Шольц раскрыл основные цели мирного саммита в Швейцарии / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал основные цели проведения Глобального саммита мира, который состоится в середине июня в Швейцарии. Об этом сообщает издание Tagesschau.

"Там не будет мирных переговоров. Мы все еще далеки от этого, пока Россия считает, что может достичь своих целей на поле боя", - сказал Шольц в своем правительственном заявлении в Бундестаге.

По его словам, цель проведения Глобального саммита заключается в привлечении стран со всего мира, чтобы продемонстрировать России, что Устав ООН и международное право действуют.

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"Россия должна вывести свои войска из Украины. Бундесвер должен быть усилен и Украине должна быть оказана помощь. Но в том, что граждане беспокоятся о мире, нет "ничего наивного или недостойного"", отметил он.

инфографика, Саммит мира
Основные цели Глобального саммит мира в Швейцарии / Главред

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно

15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.

На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.

Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - какая цель Саммита мира

Напомним, как ранее сообщал Главред, Саммит мира в Швейцарии направлен на открытие пути для привлечения представителей России к будущим переговорам после заключения соглашений по ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращению похищенных детей. Об этом говорится в проекте документа, который опубликован в Bloomberg.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал информацию о том, что президент США Джо Байден не примет участие в глобальном Саммите мира, инициированном Владимиром Зеленским.

Во время визита в Россию, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил об участии своей страны в Саммите мира в Швейцарии.

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