Путин назвал количество украинских пленных в России: в ГУР отреагировали

В ГУР опровергли заявление российского диктатора относительно точного количества украинских и российских военнопленных и назвали цель подобных заявлений Путина.

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В ГУР оценили правдивость приведенных Путиным цифр по количеству пленных / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

5 июня российский диктатор Владимир Путин в ходе проведения одного из пропагандистских мероприятий озвучил данные о количестве пленных украинских и российских военных. По его словам, в российском плену якобы находится 6465 украинских военнослужащих, а в украинском - 1348 россиян, однако, по данным ГУР эти цифры не соответствуют действительности. Об этом в комментарии LIGA.net заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов

Он отметил, что Путин озвучил данные по количеству военнопленных с пропагандистской целью.

Юсов подчеркнул, что эти публичные заявления российского диктатора звучат накануне проведения важных международных мероприятий, в том числе и Глобального саммита мира. Он добавил, что в ходе проведения саммита будет в частности обсуждаться вопрос защиты прав военнопленных и возвращения их в Украину.

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По словам Юсова, подобные заявления диктатора являются частью информационной операции, дезинформации и свидетельствуют о том, что вопрос военнопленных также является болезненным для России.

В ГУР указывают на то, что озвученные Путиным цифры по количеству военнопленных не соответствуют действительности, особенно по количеству российских военнопленных в украинском плену, подчеркнул Юсов.

Однако Украина не будет называть альтернативные цифры, добавил он.

"Украина придерживается своих принципов, и, собственно, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными конкретных цифр не называет, хотя работают соответствующие реестры Координационного штаба, Национального информационного бюро. Ведется учет значительно более детальный и широкий, чем даже Международным комитетом Красного Креста", - пояснил представитель.

Юсов подчеркнул, что вся информация о пленных известна украинской стороне, а Путин озвучил свое заявление с пропагандистской целью.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Обмен пленными - что известно о возвращении пленных в Украину

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина вернула из российского плена 75 пленных, в частности представителей ВСУ, Нацгвардии, пограничников и 4 гражданских лиц. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 31 мая.

Среди них была и 24-летняя Марьяна Чечелюк, которая находилась в российском плену два года.

Ранее Россия объявила об остановке обмена пленными с Украиной, указав, что этот процесс прекратили несколько месяцев назад, и даже обвинила Украину в этом.

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