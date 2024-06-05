"Шторм… ATACMS": Путин позорно запутался в наименованиях западных ракет

Нелегитимный глава страны-агрессора выдал странное заявление.

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Путин снова выдал чушь - публика скучала / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Российский диктатор Владимир Путин, пытаясь сделать вид знатока военного дела, позорно запутался в наименованиях ракет, которыми ВСУ атакуют базы оккупантов, да еще сделал неправильное ударение на Storm Shadow.

Во время встречи с руководителями пропагандистских агентств в среду, 5 июня, Путин заявил, что дальнобойные ATACMS в Украине якобы пускают не украинские военные, а западные войска.

Но дальше диктатора вовсе понесло - он начал путать наименования ракет, запутывался, выговаривая их на английском, и делал ошибки в ударениях.

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"Здесь нужно… на-а-а… две части разделить эту тему. Первое - это обычное оружие, это вот системы залпового огня дальнобойные… Там, 70 км и подобное… Они применяются… И действительно…эм-м-м, украинские военнослужащие могут это делать самостоятельно. А вот что касается, что касается высокотехнологичных средств поражения дальнего радиуса действия…Таких как Шторм Шадоу, или Атакамсы… американские… Вот как используются? Украинские военнослужащие не могут самостоятельно нанести удар этими ракетами", - продолжил Путин.

Примечательными были выражения лиц присутствующих и скучающих пропагандистов. Один из гостей даже прикрыл рот ладонью.

Путин выдал чушь - смотрите видео:

Украина начала использовать западное оружие по России - главное

Накануне США вслед за странами Европы позволили Украине бить по территории России своим оружием. Правда, эти атаки ограничиваются только приграничными регионами РФ, откуда оккупанты ведут обстрелы Харькова и наступают на Украину.

Согласно данным СМИ, ВСУ атаковали позиции росийских оккупантов в первые часы после получения соответствующего разрешения от Вашингтона.

По последней информации, Украина уже начала использовать против захватчиков, в частности, установки HIMARS. Главред раскрыл впечатляющие потери россиян после прилетов американских снарядов.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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