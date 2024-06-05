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"Есть качели": у Зеленского оценили отказ Байдена участвовать в Саммите мира

Алексей Тесля
5 июня 2024, 02:30
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Украина выстраивает коммуникацию с США на уровне президентов, подчеркнул Михаил Подоляк.
Зеленский, Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден / Коллаж: Главред, Фото: Офис президента, Pixabay/Dwinslow3

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал информацию о том, что президент США Джо Байден не будет участвовать в глобальном Саммите мира, инициированном Владимиром Зеленским.

"В отношениях всегда есть качели, по которым ты двигаешься, или кривая. Нужно уметь в этих отношениях правильно выстраивать коммуникацию, и Украина старается это делать, и у Украины это получается. На разных уровнях, прежде всего, на уровне президента", - подчеркнул он в интервью УНИАН.

Представитель ОП напомнил, что до Саммита мира еще остается время и еще запланированы встречи президента на разных площадках, в том числе G7, где можно будет "правильно расставить акценты".

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"Что такое Саммит мира. На мой взгляд - это площадка, которую предложил и инициировал создать президент Украины, на которой можно проговорить очень важные аспекты. Какие: первое - это глобальное лидерство, второе - правила, которые сейчас Россия "обнуляет". Это попытка вернуться к международному праву", - отметил он.

Советник главы ОП также считает, что Саммит мира должен дать возможность таким странам как США и Китай проговорить ситуацию вокруг нарушения страной-агрессором РФ базовых международных правил.

"Это не значит, что на этом Саммите будут решены вопросы, как принудить Россию к осознанию своей никчемности и осознанию того, что она обязана проиграть. Но давайте проговорим, что нам делать с точки зрения глобального лидерства и глобальных правил", - добавил Подоляк.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно

15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.

На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.

Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Саммит мира – последние новости по теме

Ранее стало известно, кто представит США на Саммите мира. Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис возглавит делегацию США на глобальном Саммите мира в Швейцарии, инициированном президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, Россия подготовила спецоперацию, в частности, дипломатического давления, чтобы помешать Украине собрать большое количество участников. Сама страна-агрессор, по понятным причинам, на мероприятие не приглашена.

Ранее сообщалось, что Пекин отказался от участия в саммите мира, объясняя это тем, что выступает только за те события по урегулированию "украинского конфликта", где одинаково будет представлена ​​позиция и Украины, и России.

инфографика, Саммит мира
/ Главред

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