Во время массированного удара по Киеву и области Россия применила 'кассеты'

Российские оккупанты выпустили по Украине 30 различных воздушных целей.

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РФ ударила по Киеву и области ракетами / Коллаж Главреда. Фото: Нацполиция

Во время ракетного удара по Киеву и области, 12 июня, российские оккупанты выпустили ракеты с кассетной боевой частью. Сейчас правоохранители документируют очередное военное преступление России.

Как указывается в сообщении полиции Киевщины, утром правоохранители обнаружили на территории области фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов.

"Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни и здоровью человека и могут сдетонировать от малейшего движения. Поэтому полицейские советуют воздержаться от посещения мест вблизи обстрела и немедленно информировать профильные службы в случае обнаружения подозрительных предметов", - говорится в сообщении. видео дня

Гражданам категорически запрещается касаться предмета и передвигать его.

Ракетный удар по Украине 12 июня - главное

Утром 12 июня Россия атаковала ракетами и дронами Киевскую, Днепропетровскую, Полтавскую и другие области.

Как докладывали Воздушные силы, РФ применила 30 воздушных средств, из них - 6 ракет и 24 "Шахеды". В частности, один "Искандер", один "Кинжал" и четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации. Сбить не удалось только баллистическую ракету "Искандер".

Взрывы гремели в Киевской, Запорожской, Полтавской, Харьковской и Винницкой областях.

Попаданий в критическую инфраструктуру на Киевщине не было. Однако произошел пожар на территории промышленного объекта. Есть поврежденная гражданская инфраструктура.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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