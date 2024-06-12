Во время массированного удара по Киеву и области Россия применила 'кассеты'

Во время ракетного удара по Киеву и области, 12 июня, российские оккупанты выпустили ракеты с кассетной боевой частью. Сейчас правоохранители документируют очередное военное преступление России.
Как указывается в сообщении полиции Киевщины, утром правоохранители обнаружили на территории области фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов.
"Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни и здоровью человека и могут сдетонировать от малейшего движения. Поэтому полицейские советуют воздержаться от посещения мест вблизи обстрела и немедленно информировать профильные службы в случае обнаружения подозрительных предметов", - говорится в сообщении.видео дня
Гражданам категорически запрещается касаться предмета и передвигать его.
Ракетный удар по Украине 12 июня - главное
Утром 12 июня Россия атаковала ракетами и дронами Киевскую, Днепропетровскую, Полтавскую и другие области.
Как докладывали Воздушные силы, РФ применила 30 воздушных средств, из них - 6 ракет и 24 "Шахеды". В частности, один "Искандер", один "Кинжал" и четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации. Сбить не удалось только баллистическую ракету "Искандер".
Взрывы гремели в Киевской, Запорожской, Полтавской, Харьковской и Винницкой областях.
Попаданий в критическую инфраструктуру на Киевщине не было. Однако произошел пожар на территории промышленного объекта. Есть поврежденная гражданская инфраструктура.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
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