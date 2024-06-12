Россияне ударили ракетой по жилому сектору Кривого Рога: много погибших и раненых

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого погибли 8 человек, пострадал - 21 человек, сообщили в МЧС.

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Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео ГСЧС Днепропетровщины

Днем 12 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Попали в жилой сектор города. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак и председатель областного совета Николай Лукашук.

"Россияне атаковали город. К сожалению, есть пострадавшие", - написал Лукашук.

Взрывы в Кривом России прогремели в 15:48. Тогда в городе и области продолжалась воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики из Крыма и скоростной цели в направлении Кривого Рога.

видео дня

По словам главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, оккупанты ударили по жилому сектору города.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ежедневно и ежечасно российские атаки доказывают, что Украина вместе с партнерами должна усиливать ПВО.

"Ракетный удар россиян по Кривому Рогу. На данный момент 11 раненых людей и 6 погибших. Мои соболезнования семьям и близким погибших. На месте работают все необходимые службы", - сообщил Зеленский.

Обновлено 18:02: Силы обороны Юга Украины отметили, что Россия не прекращает точечных ударов. В результате попадания ракеты оккупантов повреждено административное здание и жилой многоквартирный дом.

"В результате атаки погибли семь человек, 20 - ранены. Спасательные работы продолжаются. Информация о пострадавших будет уточняться. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, которые фиксируют очередное военное преступление РФ", - уточнили в Офисе генерального прокурора Украины.

Обновлено 18:10: "Количество погибших возросло до 8 человек. Пострадал по меньшей мере 21 человек, среди травмированных - двое детей. Еще 4 человека считаются пропавшими без вести", - рассказали в МЧС.

Атака ракетами и дронами по Украине 12 июня - подробности

Напомним, в ночь на 12 июня Россия выпустила целый арсенал ракет по Украине. В Киеве и области прогремели взрывы.

Позже стало известно, что РФ нанесла комбинированный удар по Киеву. Оккупанты применили для атаки ракеты, в том числе и баллистику, и дроны.

Как сообщал Главред, Россия запустила по Украине 30 средств воздушного нападения - 6 ракет и 24 дрона-камикадзе. Атака охватила Киевскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. Украинская ПВО сбила все ракеты и дроны, кроме баллистической ракеты "Искандер-М", которую запустили из временно оккупированного Крыма.

Что известно о дронах "Shahed" / Инфографика: Главред

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