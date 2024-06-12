Оккупанты запустили по Украине 6 ракет и 24 дрона: стали известны последствия атаки

Был поврежден ряд объектов в разных областях, возник пожар. В одной из областей в результате атаки оккупантов пострадала семья с ребенком.

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Последствия атаки в Днепропетровской (слева) и Киевской (справа) областях/ коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОГА, ГСЧС Украины в Киевской области

Страна-агрессор Россия в ночь на среду, 12 июня, запустила по Украине 30 средств воздушного нападения, среди которых - 6 ракет и 24 дрона-камикадзе.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук. Он отметил, что среди ракет, которыми били оккупанты, также была одна баллистическая ракета "Искандер-М" - ее захватчики запустили с временно оккупированного Крыма. Только эту ракету сбить не удалось.

В целом оккупанты запускали такие средства воздушного нападения:

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4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - Саратовская область страны-агрессора России);

1 баллистическая ракета "Искандер-М" (с территории временно оккупированного Крыма);

1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской области России);

24 ударных беспилотника типа "Shahed-131/136" (район пусков - Ейск, Приморско-Ахтарск - Россия).

Сбить удалось все ракеты и дроны, кроме баллистической ракеты "Искандер-М".

Отмечается, что противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях.

Атака по Украине в ночь на 12 июня/ Telegram Олещук

Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

На Киевщине поврежден ряд объектов, есть раненый

Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что во время атаки тревога в области продолжалась почти два часа. В регионе активно работали силы противовоздушной обороны.

В результате падения обломков один человек получил ранение - резаную рану ноги. Медицинская помощь пострадавшему была оказана на месте, от госпитализации он отказался.

Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано. Но, по состоянию на 07:00, из-за падения обломков зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах области.

"В частности, в одном из районов произошел пожар на промышленном объекте. Сейчас к ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, Укрзализныци. Всего привлечено более 105 человек и 30 единиц техники. Из-за падения обломков также повреждены частный дом, АЗС, гараж. В другом районе - загорелось складское помещение. Все службы работают на местах, ликвидируя и фиксируя последствия атаки. Работа продолжается", - отметил Кравченко.

В ГСЧС показали, как ликвидировали последствия атаки в Киевской области:

На Днепропетровщине пострадала семья с ребенком

В Днепропетровской области ночью также работала ПВО. Защитники Украины сбили в пределах области 11 "Шахедов" - по 4 в Новомосковском и Синельниковском районах, и остальные - в Днепровском, Павлоградском и Каменском.

"К сожалению, атака оккупантов не прошла и без последствий. На Синельниковщине пострадала семья. У 13-летнего мальчика - острая реакция на стресс. У мужчины 39 лет и женщины 40 лет - резаные раны. Им оказали медпомощь, будут лечиться амбулаторно. Повреждены 9 частных домов", - сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Также он добавил, что вечером и под утро враг снова бил по Никополю - применил артиллерию и дроны-камикадзе. В результате этих атак никто не пострадал.

Удар ракетами и дронами по Украине 12 июня - что известно

Ранее сообщалось, что Россия выпустила целый арсенал ракет по Украине в ночь на 12 июня, в Киеве были громкие взрывы. В ночь на среду российские оккупанты осуществили комбинированный пуск ракет и дронов по украинским городам. В Киеве и области прогремели взрывы.

После этого стало известно, что РФ ночью нанесла комбинированный удар по Киеву. Оккупанты применили для атаки ракеты, в том числе и баллистику, и дроны.

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