Глава ФСБ страны-агрессора России Александр Бортников усилил необоснованную и заезженную версию Кремля, которая обвиняет Украину и НАТО в организации террористических атак и диверсионных действий на территории РФ. Таким образом Москва хочет подорвать поддержку Украины Западом, сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что 11 июня Бортников на заседании Российского антитеррористического комитета заявил, что Украина при поддержке США и НАТО якобы "наращивает усилия по террористическим атакам и диверсиям на территории России". К тому же, он ложно обвинил украинскую разведку в событиях 22 марта (речь идет о нападении на "Крокус Сити Холл").

По оценкам ISW, эта атака была организована подразделением Исламского государства в Афганистане ИГИЛ-К, и нет никаких доказательств того, что Украина была причастна к этому в каком-либо качестве.

Добавим, что аналитики ISW объясняют действия Москвы следующим образом: по их мнению, Кремль регулярно использует обвинения в терроризме против Украины и Запада, чтобы подорвать поддержку Украины Западом и представить себя жертвой западной и украинской агрессии.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.