Кейт Миддлтон решилась кардинально изменить судьбу сына

Принцесса Уэльская печалится о судьбе своего старшего сына Джорджа.

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Кейт Миддлтон с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Вы узнаете:

Из-за чего волнуется Кейт Миддлтон

Что будет с ее страшим сыном

Для старшего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон Джорджа — будущего короля — в частности, надвигаются очень сложные решения.

Как пишет издание Mirror, в королевской семье делают выбор о том, куда отправить детей, когда их время в подготовительной школе подойдет к концу.

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Традиционно королевские дети либо обучались на дому, либо, как это было в случае с королем Карлом III и его двумя сыновьями, отправлялись в школу-интернат. Чарльз учился в школе Cheam в Беркшире, когда ему было всего восемь лет, что сделало его первым наследником престола, посещавшим "гражданскую" школу, в то время как принц Уильям и его брат Гарри оба посещали школу Ludgrove, также в Беркшире, с того же возраста.

Трое детей Кейт и Уильяма, принц Джордж, 11 лет, принцесса Шарлотта, 9 лет, и принц Луи, 6 лет, сначала посещали школу Томаса в Баттерси, Лондон, а затем, когда семья переехала в Аделаидский коттедж, в 2022 году перешли в независимую подготовительную школу Беркшира Lambrook стоимостью 47 тыс. фунтов стерлингов (почти 2,5 млн гривен) в год.

И, как рассказала королевский эксперт Кэти Николл, дети королевской пары проводят там очень приятное время. Школа дала им чувство стабильности в неопределенные времена, поскольку их мать Кейт продолжает лечение от рака. "Когда Кейт была в больнице, Джордж играл на футбольном поле со своими друзьями", — говорит Кэти.

И тот же выбор стоит на горизонте перед Уильямом и Кейт в отношении их детей. Кейт и Уильям известные тем, что делают все по-своему, когда дело касается воспитания детей, по сравнению с, возможно, более старомодными королевскими особами. Не секрет, что пара ранее конфликтовала из-за этого важного решения.

Уильям хочет, чтобы Джордж пошел по его стопам и поступил в элитную школу-интернат для мальчиков и девочек Итон, но, согласно королевским источникам, принцесса предпочла бы, чтобы ее старший сын поступил в смешанное учебное заведение, например, колледж Мальборо в Уилтшире, в котором она училась с 1996 по 2000 год.

Как утверждается, юный Джордж полностью поддерживает идею поступить в Итон, но его преданная и современно мыслящая мама Кейт, как говорят, "разбита сердцем" при мысли о том, что ее сын будет посещать эту престижную школу, которую она, как считается, считает слишком "душевной" для него.

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Недавно Главред писал о том, что Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.

А также союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение.

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Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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