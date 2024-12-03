Официально: роскошная Кейт Миддлтон вернулась к своим обязанностям после лечения

Кейт Миддлтон порадовала британцев своим официальным выходом в свет.

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Кейт Миддлтон вышла в свет / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

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Как выглядит Кейт Миддлтон

На каком мероприятии появилась она

Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская поприветствовала эмира Катара, выступив на самом значимом публичном мероприятии с момента начала лечения рака.

Как сообщает британский таблоид The Daily Mail, Кейт и ее муж принц Уильям приветствовали шейха Тамима бин Хамада Аль Тани и первую из его трех жен, шейху Джавахер, от имени короля Карла III.

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Принцесса выполняет даже больше королевских обязанностей, чем планировалось ранее, во время сегодняшнего государственного визита в Лондон на фоне того, что в королевских кругах рассматривается как "позитивный знак".

инфографика Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

Королевский источник охарактеризовал объявление о присутствии Кейт как "хорошую новость", поскольку принцесса продолжает медленное и размеренное возвращение к общественной жизни после завершения профилактического химиотерапевтического лечения.

Фото торжественного выхода принцессы можно посмотреть тут:

В марте принцесса объявила, что начала курс лечения после того, как врачи обнаружили признаки заболевания после серьезной операции на брюшной полости в январе.

В сентябре она сообщила, что курс уже завершен, но предупредила, что ей потребуется время и терпение, чтобы вернуться к полноценным королевским обязанностям.

Cегодняшние события знаменуют начало более напряженной недели для Кейт, которая в пятницу проведет свою ежегодную рождественскую службу в Вестминстерском аббатстве.

Ожидается, что на этом мероприятии к принцессе присоединятся ее муж принц Уильям и дети принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Между тем, королева Камилла отказалась от приема на параде конной гвардии по совету врача, потому что она все еще страдает от "затяжных" побочных эффектов "неприятной вирусной инфекции грудной клетки".

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Недавно Главред писал о том, что Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.

А также союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение.

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Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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