Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Официально: роскошная Кейт Миддлтон вернулась к своим обязанностям после лечения

Алена Кюпели
3 декабря 2024, 14:45
703
Кейт Миддлтон порадовала британцев своим официальным выходом в свет.
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон вышла в свет / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Вы узнаете:

  • Как выглядит Кейт Миддлтон
  • На каком мероприятии появилась она

Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская поприветствовала эмира Катара, выступив на самом значимом публичном мероприятии с момента начала лечения рака.

Как сообщает британский таблоид The Daily Mail, Кейт и ее муж принц Уильям приветствовали шейха Тамима бин Хамада Аль Тани и первую из его трех жен, шейху Джавахер, от имени короля Карла III.

видео дня

Принцесса выполняет даже больше королевских обязанностей, чем планировалось ранее, во время сегодняшнего государственного визита в Лондон на фоне того, что в королевских кругах рассматривается как "позитивный знак".

инфографика Кейт Миддлтон
инфографика Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

Королевский источник охарактеризовал объявление о присутствии Кейт как "хорошую новость", поскольку принцесса продолжает медленное и размеренное возвращение к общественной жизни после завершения профилактического химиотерапевтического лечения.

Фото торжественного выхода принцессы можно посмотреть тут:

В марте принцесса объявила, что начала курс лечения после того, как врачи обнаружили признаки заболевания после серьезной операции на брюшной полости в январе.

В сентябре она сообщила, что курс уже завершен, но предупредила, что ей потребуется время и терпение, чтобы вернуться к полноценным королевским обязанностям.

Cегодняшние события знаменуют начало более напряженной недели для Кейт, которая в пятницу проведет свою ежегодную рождественскую службу в Вестминстерском аббатстве.

Ожидается, что на этом мероприятии к принцессе присоединятся ее муж принц Уильям и дети принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Между тем, королева Камилла отказалась от приема на параде конной гвардии по совету врача, потому что она все еще страдает от "затяжных" побочных эффектов "неприятной вирусной инфекции грудной клетки".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Недавно Главред писал о том, что Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.

А также союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кейт Миддлтон новости шоу бизнеса
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Помощь Украине и завершение войны: автор "мирного плана" Трампа сделал заявление

Помощь Украине и завершение войны: автор "мирного плана" Трампа сделал заявление

15:07Мир
Что на Донбассе и Курщине и где у ВСУ успехи: детали со Ставки Зеленского

Что на Донбассе и Курщине и где у ВСУ успехи: детали со Ставки Зеленского

13:54Политика
Шольц обратился к Путину с заявлением по Украине

Шольц обратился к Путину с заявлением по Украине

12:58Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Надвигается затяжная буря: в Украине влупит мощный геомагнитный шторм

Надвигается затяжная буря: в Украине влупит мощный геомагнитный шторм

Вывод войск из двух областей: Кремль уже готовит население к концу войны - росСМИ

Вывод войск из двух областей: Кремль уже готовит население к концу войны - росСМИ

Две из трех дорог уже перерезаны: где ВСУ могут взять в полуокружение - Селезнев

Две из трех дорог уже перерезаны: где ВСУ могут взять в полуокружение - Селезнев

Творит чудеса: эксперты призвали делать одно действие с унитазом перед каждым смыванием

Творит чудеса: эксперты призвали делать одно действие с унитазом перед каждым смыванием

Унитаз станет белоснежным за считанные минуты: как отмыть мочевой камень с сидушки

Унитаз станет белоснежным за считанные минуты: как отмыть мочевой камень с сидушки

Последние новости

15:42

Получится вкуснее обычной: как готовить зеленую гречку - главные правила

15:37

"Я хорошенько покричала": Ефросинина рассказала про новое амплуа и реакцию мужаВидео

15:32

Как убрать сажу со стекла дровяной печи менее чем за 5 минут

15:15

"Переговоры с РФ начались": Трамп выдвинет конкретные условия Путину - Клочок

15:07

Помощь Украине и завершение войны: автор "мирного плана" Трампа сделал заявление

Главред празднует "зеркальный" юбилей - 22 года!Главред празднует "зеркальный" юбилей - 22 года!
14:45

Официально: роскошная Кейт Миддлтон вернулась к своим обязанностям после лечения

14:40

Что делать, если дверь стиралки не открывается: лайфхак с "секретной" кнопкойВидео

13:54

Что на Донбассе и Курщине и где у ВСУ успехи: детали со Ставки Зеленского

13:50

Нововведения для водителей: что означает знак с полукругами на желтом фоне

Реклама
13:50

Сын путиниста Газманова отказался от своего отца: брат вызверился

13:35

"Бронь" до 12 месяцев: в Украине обновили статус критически важных предприятий

13:23

Танцор-воин Дмитрий Дикусар "пламенным" фото обратился к украинцам

12:58

Шольц обратился к Путину с заявлением по Украине

12:52

Так, как хочет Путин, не будет: Кремль уже получил четкий месседж от Трампа - Клочок

12:27

Когда начнут выплачивать "тысячу Зеленского": в Укрпочте назвали точную дату

12:00

Грозит ли Запорожью наступление РФ: у Зеленского объяснили ситуацию

11:40

Зеленский сигнализирует, что готов к мирным переговорам с РФ, но есть нюанс - WSJ

11:30

Смертельное ДТП в Днепре: следователь не принял заявление родителей погибшей девочки

11:10

С деньгами, на работе и в личной жизни: 4 знака зодиака везет в жизни

11:07

В Таиланде смыло в океан российскую актрису: момент утопления попал на видеоВидео

Реклама
10:59

Правый берег Оскола – за ВСУ: войска РФ выбиты с плацдарма на Купянщине, деталиВидео

10:43

Кейт Миддлтон решилась кардинально изменить судьбу сына

10:40

Зачем француженки ставят миску с уксусом в духовку

10:19

Зафиксированы пожары и разрушения: последствия ночной атаки дронов РФ по УкраинеФото

09:53

Опасность "мирного плана" Трампа: в НАТО сделали заявление

09:32

Украина отказывается от альтернатив членству в НАТО - заявление МИД

09:27

Гороскоп на завтра 4 декабря: Водолеям - волна успеха, Козерогам - неудача

09:27

Карта Deep State онлайн за 3 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

09:16

Оккупанты продвинулись возле четырех населенных пунктов в двух областях – DeepState

09:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 декабря (обновляется)

09:07

Трамп анонсировал первый зарубежный визит после выборов: куда отправится лидер

08:37

Сняла одежду: предательница Тодоренко изо всех сил бореться за популярность

08:24

Получит ли Украина приглашение в НАТО в декабре: чиновники поделились прогнозом

08:00

Предвыборный вояж. Для чего на самом деле в Киев приезжал Олаф Шольцмнение

07:42

США передают Украине пакет помощи на $725 млн: в Пентагоне сказали, что в него войдет

06:48

Часть Тернополя осталась без света: дрон ударил в объект энергетики

06:10

"Орешник" заправляют микстурой "боярышник"?мнение

06:00

Надвигается затяжная буря: в Украине влупит мощный геомагнитный шторм

05:37

Блестящей или матовой: какой стороной класть фольгу на противень - ответ удивитВидео

05:07

Гороскоп на декабрь 2024 для Дев: хорошая работа, наследство и любовьВидео

Реклама
05:00

Забьются все трубы: что нельзя выбрасывать в унитаз и сливать в раковину

04:30

Большинство людей готовят неправильно: как жарить картошку, чтобы она была хрустящей

03:33

Традиции празднования Рождества: что нужно обязательно сделать 25 декабря

03:00

Франция и Британия могут отправить войска в Украину: СМИ узнали сценарий

02:30

Унитаз станет белоснежным за считанные минуты: как отмыть мочевой камень с сидушкиВидео

02:00

Нашла магию: жена Уилла Смита случайно проговорилась про роман с девушкой

01:54

Враг может наступать в пределах сразу трех областей: Свитан предупредил об опасности

01:20

Буря в душе, спокойствие на лице: какие ТОП-3 знака зодиака умеют скрывать эмоции

01:02

Враг хочет прорваться через границу с войсками КНДР: Зеленский назвал направление

00:16

Первый участник Евровидения-2025 под угрозой дисквалификации - суть скандалаВидео

Новый год 2025
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять